Brandenburger Kartoffelernte überdurchschnittlich

Die Kartoffelernte in Brandenburg ist in diesem Jahr deutlich größer als im Jahr 2022. Die Kartoffelproduktion wird in diesem Jahr 351.300 Tonnen betragen, teilte das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Zwar ging die Anbaufläche zurück, sie lag aber immer noch um 57.900 Tonnen...