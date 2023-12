Brand in Neu-Hohenschönhausen: Verdacht auf Brandstiftung

In einem elfstöckigen Haus in der Zingster Straße (Neu-Hohenschönhausen) ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Sprecher sagte am frühen Freitagmorgen, die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt noch vor Ort, es besteht der Verdacht auf...