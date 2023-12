Autoindustrie - Bosch-Chef: Rückkehrziel um bis zu zwei Jahre verschoben

Bosch, der weltweit größte Autozulieferer, braucht mehr Zeit, um seine Umsatz- und Gewinnziele zu erreichen. „Wir werden keine Kompromisse bei unseren Zielen eingehen, aber wir müssen auf die wirtschaftlichen Realitäten des Umfelds achten – auch wenn dies zu einer Verzögerung von ein bis zwei Jahren führt“, sagte CEO Stefan Hartung der Zeitung Business Insider (Donnerstag). 2024 wird schwieriger sein als erwartet, und 2025 wird es wahrscheinlich genauso sein. „Wir diskutieren derzeit, mit welchen Verzögerungen wir welche Rendite- und Umsatzziele erreichen können.“

Der Technologiekonzern hatte gehofft, im Geschäftsjahr 2024 oder 2025 eine Zielrendite von 7 % zu erreichen. Die Gruppe sagte, dies sei notwendig, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Hartung hielt jedoch an seinem Ziel für 2023 fest: „Unser Ziel für dieses Jahr liegt weiterhin bei 5 %. Es ist erreichbar, aber es bestehen weiterhin Währungsrisiken beispielsweise in China und der Türkei.“ Für ein dynamisches Wachstum reichen fünf Prozent jedoch nicht aus. „Natürlich müssen wir weiterhin hart daran arbeiten, unsere Leistung zu verbessern.“

Der Manager legte auch neue Umsatzziele fest: „Trotz des derzeit schwierigen Umfelds wollen wir den konzerninternen Umsatz auf mehr als 100 Milliarden Euro steigern.“ Wann der Meilenstein erreicht ist, bleibt Hartung offen. Diese Frage ist in einer volatilen Situation schwer zu beantworten. „Wir gehen davon aus, dass 2023 ein Übergangsjahr sein wird und dann 2024 der Aufschwung einsetzen wird. Davon müssen wir uns verabschieden.“

Im Geschäftsjahr 2022 betrug der Umsatz von Bosch 88,2 Milliarden Euro. Knapp 60 % davon stammen aus dem Zuliefererbereich. Das bereinigte EBIT lag bei 3,8 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn im Verhältnis zum Umsatz betrug 4,3 %. Bosch hofft, zu Jahresbeginn einen vorläufigen Ausblick auf die Geschäftszahlen für 2023 geben zu können.

Die Veränderungen in der Automobilindustrie – vom Verbrennungsmotor über den Elektromotor bis hin zum Wasserstoff – stellen Bosch vor große Herausforderungen. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass das Unternehmen über groß angelegte Entlassungen in der Antriebssparte nachdenkt. Bosch sieht an seinen baden-württembergischen Standorten in Feuerbach und Schweiberdingen einen Bedarf von bis zu 1.500 Stellen in Entwicklung, Management und Vertrieb.

„Es ist klar, dass diese Transformation erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Branche, einschließlich Bosch, haben wird“, sagte Hartung. „Das bedeutet, dass wir Entlassungen in den betroffenen Bereichen nicht vermeiden können, aber wir hoffen, in zukünftigen Bereichen weiterhin Personal einstellen zu können“, sagte Hartung Aufgrund von Gründen wie der schwachen Nachfrage muss sich auch die Haushaltsgeräteindustrie anpassen. „Die Gespräche dauern noch an.“

Business DailyInterview

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de