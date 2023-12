Höhepunkte der Geschichte

Blutig und halbnackt: 400 Jahre Shakespeare auf Plakaten

"Presenting Shakespeare" zeigt 1.100 herausragende Plakate aus 55 Ländern

Am 23. April sind es 400 Jahre seit dem Tod des Barden

Und genauso lange, wie der Barde Theatergruppen dazu inspiriert hat, seine Werke auf die Bühne zu bringen, hat er visionäre Designer und Künstler dazu bewegt, kühne und einprägsame Plakate zu entwerfen, um für sie zu werben.

"Presenting Shakespeare", eine neue Veröffentlichung von Princeton Architectural Press, beleuchtet diese Künstler und versammelt 1.100 Plakate aus 55 Ländern.

Die Regisseurin Juliet Taymor schreibt in der Einleitung des Buches: "Wie der Regisseur und der Bühnenbildner sucht der Plakatkünstler nach emblematischen Hinweisen in Shakespeares Poesie, in den phantastischen und grafischen Bildern, die in Wort und Tat dargestellt werden, und auch in den übergreifenden politischen, psychologischen und philosophischen Themen des Stücks."

Die ausgewählten Plakate decken alle wichtigen künstlerischen Strömungen und Stile ab, von der schnoddrigen westlichen Karikatur (einschließlich einer Illustration des Hunter S. Thompson-Lieblings Ralph Steadman) über die Pop Art bis hin zum Minimalismus der Sowjetzeit und der konzeptionellen Fotografie.

In der obigen Galerie finden Sie die kreativsten, provokantesten und rätselhaftesten Plakate von Produktionen aus aller Welt.

"Presenting Shakespeare" von Mirko Ilic und Steven Heller (Princeton Architectural Press) ist jetzt erschienen.

Quelle: edition.cnn.com