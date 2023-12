Glücksspiel - Bisher 19 Millionen beim Hessen-Lotto 2023 gewonnen

19 Lottospieler aus Hessen haben im Jahr 2023 bisher Millionenbeträge gewonnen. Lotto Hessen in Wiesbaden gab auf Anfrage der DPA bekannt (Stand: 21. Dezember), dass Ende September ein Trinkgeldzahler im Rhein-Main-Gebiet die größte Jahresauszahlung in Hessen erhalten habe. Den 45 Millionen Euro Gewinn aus der Lotterie 6aus49 musste er mit einem Niedersachsen teilen und kam am Ende auf 22,5 Millionen Euro. Auch Glücksspirale, Game 77 und Eurojackpot konnten Preise in Millionenhöhe mit nach Hause nehmen.

Laut Statistik hatten Whistleblower in der Region Offenbach in diesem Jahr besonders viel Glück: Drei der 19-Millionen-Dollar-Hotshots in Hessen im Jahr 2023 stammen aus dieser Region. Allein am Nikolaustag (6. Dezember) gewann ein Mann aus der Region Kassel rund 2,2 Millionen Euro.

Wie Lotto Hessen mitteilte, haben in diesem Jahr 26 Spieler aus Hessen 6 von 49 richtig getippt und damit die sprichwörtlichen 6 richtigen Zahlen vervollständigt. Die Gewinnsummen dieser Lotterie reichen von rund 254.000 Euro bis zum hessischen Jahresrekord von 22,5 Millionen Euro. Angeführt wird die Liste wie bei den Millionen auch hier vom Kreis Offenbach: Im Jahr 2023 wurden in diesem Kreis insgesamt 5 Sechser getippt.

Lotto Hessen gibt bekannt, dass eine Internettipperin aus der Main-Taunus-Region im 77. Spiel Ende Februar die Chance auf einen Millionengewinn verpasst hat: Eine weitere Erhöhung um 2,50 Euro hätte ihr Vermögen um rund 2,2 Millionen Euro erhöht. Doch die Frau entschied sich im Lotto für die Glücksspirale, nahm aber nicht am Zusatzlotteriespiel 77 teil.

Quelle: www.stern.de