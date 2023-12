„Bester Teenager aller Zeiten“ inspiriert die Darts-Weltmeisterschaft

Der 16-jährige Luke Littler wurde sofort als Kandidat für den Titel bekannt gegeben, nachdem er sein erstes Match beim World Cup of Darts bestritten hatte. Selbst die besten Dartspieler aller Zeiten sagen, dass Littler einer der besten Dartspieler aller Zeiten werden kann. Wer ist das Supergenie?

Fans, Experten und Spieler werden sich wahrscheinlich noch lange an diesen Abend beim World Cup of Darts erinnern. Es ist nicht unbedingt so, dass der Weltmeister von 2020 und 2022, Peter Wright, sich blamierte und nach einer 0:3-Niederlage gegen Jim Williams beim World Cup of Darts nach Hause musste. Aber auch, oder vielleicht gerade, weil an diesem Mittwochabend im Londoner Alexandra Palace ein neuer Star geboren werden könnte. Mit gerade einmal 16 Jahren durfte Luke Littler zum ersten Mal mit den älteren Jungs spielen. und besiegte sofort seine erfahrenen Gegner.

Christian Kister, der ehemalige Amateur-Weltmeister aus den Niederlanden, könnte mit seiner ordentlichen Leistung viele Gegner in der ersten Runde dieser Weltmeisterschaft besiegen. Gegen Luke Littler reichten durchschnittlich 90 Punkte pro Schuss gerade für ein dürftiges Zwei-Legs-Ergebnis. Kist unterlag dem britischen Supertalent mit 0:3 (0:3, 1:3, 1:3).

Am sechsten Wettkampftag übertraf Littler alles, was der diesjährige World Cup of Darts bisher gesehen hatte: Am Ende erreichte er unglaubliche 106 Punkte, wie Statistiken belegen. Damit brach Littler den bisherigen Rekord für dieses Turnier: Ryan Joyce erzielte gestern Abend im ersten Spiel 100 Punkte, und Titelverteidiger Michael Smith erzielte im ersten Spiel vor einer Woche 100 Punkte.

Luke „The Nuke“ Littler glänzt bei der Darts-Weltmeisterschaft am 20. Dezember 2023. „Es war ein ‚Lionel Messis erstes Spiel für Barca‘-Moment“, schrieb Dazn-Kommentator Adrian Geiler auf X.

„Es war eine unglaubliche Erfahrung. Mein Training verlief großartig, aber ich hätte nicht erwartet, dass ich es auf der Bühne auf dieses Niveau bringen könnte“, sagte Littler über den bisher größten Höhepunkt seiner Karriere.

Teilnahme an der Amateur-Weltmeisterschaft der Männer im Alter von 14 Jahren

Es wird noch mehr kommen, und das ist kein schwieriges Argument. Bereits 2008, nur 18 Monate nach seiner Geburt, warf Little seinen ersten Dart auf die Dartscheibe. Im Alter von acht Jahren trat er der St. Helens Youth Academy bei. Dies ist die erfolgreichste Talentschmiede im britischen Darts. Spitzenspieler wie Dave Chisnall und Stephen Bunting stiegen hier auf. Das perfekte Umfeld, um Ihre Talente zu entfalten.

Im Alter von 14 (!) qualifizierte sich der Teenager aus der Nähe von Liverpool für die WDF-Amateur-Weltmeisterschaft, allerdings nicht in der Jugendkategorie, sondern in der Männerkategorie. Da die Altersgrenze der professionellen Dartorganisation PDC bei 16 Jahren liegt, musste Littler bis Anfang dieses Jahres warten, um sein Debüt bei der PDC-Meisterschaft zu geben.

Was ihn noch mehr ärgerte, war, dass das Pro-Tour-Qualifikationsevent zwei Wochen vor seinem 16. Geburtstag im Januar stattfand. Dadurch wurde ihm in diesem Jahr die Möglichkeit genommen, regelmäßig Topspieler zu treffen. Stattdessen trat Littler im Juniorenbereich an, gewann insgesamt fünf Wettbewerbe und holte sich Ende November sogar den U23-Junioren-Weltmeistertitel.

„Macht“ ist überfordert

Selbst Phil Taylor, mit 16 Weltcup-Siegen der erfolgreichste Spieler der Geschichte, war von der Qualität des 16-Jährigen beeindruckt. „Er ist der beste Teenager, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich hoffe, er wird einer der besten Spieler aller Zeiten“, prognostizierte The Power vor Beginn der Weltmeisterschaft.

Aber Littler hat keine Erfolgsgarantie. Die Bedingungen waren ideal, aber es gab einige Supertalente, die nicht zum Tragen kamen, und Taylor wusste das. „In deinem Alter willst du natürlich rausgehen und spielen. Aber dann musst du zu Hause bleiben und arbeiten.“

Taylor selbst wird den 16-Jährigen genau im Auge behalten, schließlich hat die Darts-Legende persönlich Kontakt zu Littler aufgenommen und kann ihn beraten.

Lotterie lässt kleine Träume wahr werden

Bisher scheint sich Littler ausschließlich auf Darts zu konzentrieren. Wie er mit dem Lärm um ihn herum umgeht, war heute Abend deutlich zu erkennen. Anschließend wird er mit der Nummer 20 der Welt um einen Platz in der dritten Runde konkurrieren. Andrew Gilding (20:15 Uhr, Sport1/Dazn). Der 16-Jährige zeigte in seinem ersten Match eine gute Leistung und ist der Favorit auf den Kampf gegen den British-Open-Champion. Und da mit James Wade und Peter Wright bereits zwei Setzlinge in der Auslosung sind, ist selbst das Erreichen des Viertelfinales kein unrealistisches Ziel.

Der britische Fernsehkommentator Wayne Mardle kann sich eine viel größere Kampagne vorstellen. Selbst ein Weltmeistertitel ist nicht undenkbar. „Sie haben gerade etwas Außergewöhnliches erlebt. Luke Littler ist wahrscheinlich das größte Talent, das ich je gesehen habe“, schrieb Mardell unmittelbar nach Littlers Sieg im engsten Spiel von Van Gerwen.

Der niederländische Superstar strebt dieses Jahr seinen vierten Weltmeistertitel an. Wayne Mader glaubt, dass Luke Littler bald einer von Van Gerwens Titelrivalen werden könnte.

Quelle: www.ntv.de