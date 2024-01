Beamter des Bildungsministeriums tritt wegen der Haltung der Regierung Biden zum Krieg zwischen Israel und Hamas zurück

Der Rücktritt von Tariq Habash, politischer Berater im Büro für Planung, Evaluierung und Politikentwicklung des Verteidigungsministeriums, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Konflikt - der mit den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausbrach - seinem dritten Monat nähert und keine Anzeichen für ein Abflauen erkennen lässt, und folgt auf eine frühere öffentliche Abkehr der Verwaltung von ihrem Umgang mit dem Krieg.

"Es sollte selbstverständlich sein, dass jede Gewalt gegen unschuldige Menschen schrecklich ist. Ich trauere um jeden einzelnen Verlust, ob auf israelischer oder palästinensischer Seite", so Habash in dem zweiseitigen Brief an Bildungsminister Miguel Cardona, "aber ich kann nicht eine Regierung vertreten, die nicht alle Menschenleben gleichermaßen wertschätzt. Ich kann nicht schweigen, wenn diese Regierung die Augen vor den Gräueltaten verschließt, die gegen unschuldiges palästinensisches Leben begangen werden".

Auf die Frage nach einem Kommentar zu Habashs Rücktritt sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums in einer Erklärung: "Wir wünschen ihm das Beste für seine zukünftigen Unternehmungen."

In einem Gespräch mit Abby Phillip von CNN am Mittwoch wandte sich Habash direkt an Präsident Joe Biden.

"Die Weigerung des Präsidenten, zu einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand aufzurufen, ist angesichts der Überzeugung von Millionen von Amerikanern im ganzen Land unhaltbar", sagte er in der Sendung "NewsNight".

Biden ist zunehmend unter Druck geraten, einen Waffenstillstand in dem Konflikt zu fordern. Der Präsident hat seine Unterstützung für die Selbstverteidigung Israels bekräftigt, aber auch die Bemühungen seiner Regierung um die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza hervorgehoben. Er hat Israel aufgefordert, sich auf die Rettung von Zivilisten zu konzentrieren, und gleichzeitig davor gewarnt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wegen der Bombardierung des Gazastreifens internationale Unterstützung zu verlieren droht.

Der Präsident sagte letzten Monat , dass die USA "weiterhin weltweit führend in der humanitären Hilfe für unschuldige palästinensische Zivilisten sein werden, um unseren Freunden, unseren israelischen Freunden, zu verdeutlichen, dass wir das Leben der Zivilbevölkerung schützen müssen".

Habashs Rücktritt folgt auf den des ehemaligen Beamten des Außenministeriums, Josh Paul, der im Oktober seinen Rücktritt "aufgrund politischer Meinungsverschiedenheiten über unsere fortgesetzte tödliche Hilfe für Israel" ankündigte.

Habash appellierte an Biden: "Er ist derjenige, der mit einem Telefonanruf die Macht hat, diese Gewalt zu beenden, Forderungen an die israelische Regierung zu stellen, die wahllose Gewalt gegen Palästinenser zu beenden", sagte er gegenüber Phillip.

Seit Beginn des Krieges hat die israelische Offensive im Gazastreifen nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums mindestens 22.000 Palästinenser getötet.

Als palästinensischer Amerikaner, so Habash in dem Brief, habe er "eine kritische und unterrepräsentierte Perspektive" in die "laufende Arbeit der Biden-Administration zu Gleichheit und Gerechtigkeit" eingebracht.

Habash wies in dem Brief auch auf die Auswirkungen des Konflikts in den USA hin, wo sich "jüdische, muslimische und arabische Studenten auf dem College-Campus weniger sicher fühlen".

"Das Bildungsministerium muss eine aktive Rolle bei der Unterstützung von Institutionen spielen, die auf die Bedürfnisse von Studierenden, Lehrkräften und Mitarbeitern eingehen. Dazu gehört auch der Schutz aller Studenten, die von ihrem Recht auf gewaltfreie Aktionen Gebrauch machen wollen, einschließlich der Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen, die in den letzten Wochen und schon seit Jahren vor der aktuellen Gewalt enorm gelitten haben", schrieb er.

Seit Beginn des Krieges hat es Hunderte von Protesten und Gegenprotesten auf dem Campus gegeben, von denen einige gewalttätig wurden. Das DOE hat seit dem 7. Oktober eine noch nie dagewesene Anzahl von Titel-VI-Untersuchungen an Hochschulen eingeleitet - unter anderem an der Harvard University und der University of Pennsylvania -, nachdem Beschwerden über angebliche Vorfälle von Antisemitismus und Islamophobie eingegangen waren.

Jason Seher, Samantha Waldenberg, Ariel Edwards-Levy, Matt Egan, Camila DeChalus, Kevin Liptak, MJ Lee, Alex Marquardt und Jennifer Hansler von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com