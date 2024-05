Bayer Leverkusen hat eine bemerkenswerte Serie von 49 ungeschlagenen Spielen hingelegt und das Finale der Europa League erreicht.

In einem spannenden Spiel setzte sich Leverkusen mit 4:2 durch und erreichte damit erstmals seit 22 Jahren wieder ein europäisches Finale. Dieser Sieg bedeutet auch, dass die Leverkusener während der gesamten Saison ungeschlagen geblieben sind.

Damit hat Leverkusen die unglaubliche Bilanz von Benfica überholt und hält laut UEFA nun den Rekord für die längste ungeschlagene Serie in Spitzenspielen seit Beginn der europäischen Wettbewerbe. Die frühe Zwei-Tore-Führung wurde leider zunichte gemacht, als Leandro Paredes zwei Elfmeter für die Roma zum 2:2-Ausgleich verwandelte.

Leverkusen hatte während des gesamten Spiels ein deutliches Übergewicht an Ballbesitz. Doch trotz zahlreicher Chancen konnten sie diese nicht nutzen, bis Gianluca Mancini in der 82. Minute ein Eigentor schoss und damit die Hoffnung auf ein mögliches Comeback schürte.

In den letzten Momenten des Spiels, als die Hoffnung auf ein Unentschieden schwand, setzte Josip Stanišić zu einem außergewöhnlichen Lauf in den Strafraum an und erzielte kurz vor Spielende den Siegtreffer. Der Jubel in der vollbesetzten Arena war groß.

Leverkusen hat in dieser Saison ein Händchen für späte Tore entwickelt, und dies war bereits der 17. Die Entschlossenheit und das Durchhaltevermögen der Leverkusener waren unbestreitbar, und ihr Auftreten auf dem Spielfeld bewies, dass sie in der Lage sind, weiterzumachen und zurückzukommen.

"Diese Persönlichkeit zu zeigen, diese Reaktion nach dem zweiten Tor, durchzuhalten und schließlich ein Comeback zu schaffen - das bedeutet uns sehr viel", sagte Trainer Xabi Alonso nach dem Spiel. "Es spiegelt die Überzeugung der Mannschaft wider und ist großartig, das Finale zu erreichen. Letztes Jahr waren wir nah dran, aber dieses Jahr sind wir froh, dass wir es geschafft haben. Und das gegen eine andere italienische Mannschaft."

Das Finale der Europa League bestreiten Leverkusen und Atalanta am 22. Mai in Dublin, Irland. Bei noch vier ausstehenden Spielen haben sie die Möglichkeit, die Saison ohne eine einzige Niederlage zu beenden.

Nach dem Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft nach 31 Jahren kann Leverkusen in diesem Jahr noch zwei weitere Trophäen gewinnen - die Europa League gegen Atalanta und den deutschen Pokal gegen den Zweitligisten 1.

Wenn Leverkusen das Undenkbare schafft, könnten sie die erste Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga werden, die eine ganze Saison lang ungeschlagen bleibt, wenn sie ihre beiden letzten Ligaspiele gegen den VfL Bochum und Augsburg gewinnen.

Den Rekord für die längste Ungeschlagenheit eines europäischen Vereins hält der schottische Verein Celtic, der zwischen 1915 und 1917 62 Spiele lang ungeschlagen blieb. Vor diesem Hintergrund ist das Abenteuer des heutigen Le$verkusen-Teams wirklich außergewöhnlich.

"Es ist Gänsehaut pur", sagte Leverkusens Mittelfeldspieler Granit Xhaka, "man träumt von einer solchen Atmosphäre, von solchen Spielen, bei denen es um viel geht. Als Kind hofft man, bei solchen Spielen dabei zu sein, und dann kurz vor Schluss den Ausgleich zu erzielen und ins Finale einzuziehen - unglaublich. Wir werden heute Abend auf jeden Fall feiern."

Leverkusen, das 40 Siege und neun Unentschieden auf dem Konto hat, reist am Sonntag zum nächsten Spiel nach Bochum, um seine erstaunliche Serie fortzusetzen.

