Sturmtief "Zoltan" - Baumsturz verursacht Unfall im nordöstlichen Teil von MV

Sturmtiefe „Zoltan“ ließ im nördlichen und östlichen Mecklenburg-Vorpommern viele Bäume und Gegenstände auf Straßen fallen. Allein in der Region Vorpommern-Greifswald meldete die Polizei am Freitag drei Unfälle durch umgestürzte Bäume. Niemand wurde verletzt.

In der Nähe von Hinrichshagen ist am Donnerstagabend ein Baum auf die Motorhaube eines fahrenden Autos gefallen. Der 61-jährige Fahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten auch ein 20-jähriger Mann in der Nähe von Bundling und ein 21-jähriger Mann in der Nähe von Daglin einen Schock, als sie aufgrund umgestürzter Bäume nicht bremsen konnten.Die Polizei sagte, dass in der Nähe von Daglin aufgrund der Winde weitere Bäume umgestürzt seien.

Im Polizeirevier Stralsund wurden 17 wetterbedingte Aktionen registriert, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Auf der Insel Rügen zwischen Dreschvittz und Gingst soll ein 40-jähriger Autofahrer gegen einen Baum gekracht sein. Sie wurde nicht verletzt. In Marlow fiel ein Weihnachtsbaum auf zwei geparkte Autos, in Ribniz-Damgarten wurde eine Hüpfburg durch den Sturm auf die Straße geschleudert. Auch hier gibt es keine Verletzten.

Eine große Metallplatte auf dem Dach des Einkaufszentrums Möwencenter hat sich durch den Sturm gelöst und wurde nach Angaben der Stadt Greifswald von der Feuerwehr entfernt. Auch auf der Landstraße löste sich eine Abdeckung an der Mauer und musste entfernt werden.

