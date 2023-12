Banksy enthüllt "modifizierte Krippe" in Bethlehem

Das neueste Werk des schwer fassbaren Straßenkünstlers zeigt eine "modifizierte Krippenszene": Josef und Maria knien neben Jesus in einer Krippe, die vor einer monströsen Betonwand steht.

Die Wand scheint von einer Mörsergranate durchbohrt worden zu sein und einen Abdruck zu hinterlassen, der an einen Leitstern erinnert. Auf der Wand sind die Worte "Liebe" und "Frieden" in englischer und französischer Sprache eingraviert.

Die Installation mit dem Titel "Narbe von Bethlehem" wurde am Samstag im Walled Off Hotel in Bethlehem enthüllt. Der Künstler kündigte sie auch auf Instagram an.

"Es ist eine Krippe", sagte der Manager des Hotels, Wissam Salsaa, gegenüber AFP. "Banksy hat seinen eigenen Beitrag zu Weihnachten."

"Es ist eine großartige Möglichkeit, die Geschichte von Bethlehem, die Weihnachtsgeschichte, auf eine andere Art und Weise zur Sprache zu bringen - um die Menschen dazu zu bringen, mehr darüber nachzudenken", wie sich Israels militärische Besetzung auf die Palästinenser auswirkt.

Banksy eröffnete das Walled Off Hotel im Jahr 2017, um auf den israelisch-palästinensischen Konflikt aufmerksam zu machen.

Das Hotel wirbt selbst damit, die schlechteste Aussicht der Welt zu haben. Fast jedes Fenster öffnet sich zu einer 30 Fuß hohen Mauer, die Teil einer Beton- und Zaunbarriere ist, die sich über Hunderte von Kilometern durch das Westjordanland schlängelt. Israel behauptet, die Sperre diene dem Schutz vor Angriffen. Die Palästinenser sagen, es handele sich um Landraub, da ein Großteil der Sperre auf palästinensischem Gebiet errichtet wurde. Im Jahr 2004 entschied der Internationale Gerichtshof in Den Haag, dass die Sperranlage illegal ist.

Das Boutique-Hotel von Banksy in Bethlehem

Jedes der neun Zimmer des Hotels und die Präsidentensuite sind mit Kunstwerken von Banksy ausgestattet, die die israelische Besatzung kritisieren, einschließlich der ausschließlich jüdischen Siedlungen, der militärischen Kontrollpunkte und des umfassenden Überwachungssystems.

Der in England lebende Künstler ist ein langjähriger Kritiker Israels. Seine Werke sind an Wänden und Seitenwänden von Gebäuden in den palästinensischen Gebieten, einschließlich des Gazastreifens, zu sehen.

"Banksy versucht, eine Stimme für diejenigen zu sein, die nicht sprechen können", sagte Salsaa. Banksy "schafft ein neues Modell des Widerstands durch Kunst".

