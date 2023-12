Unfall - Baggerfahrer nach Aufprall auf Brücke schwer verletzt

In Essen prallte ein auf der Straße fahrender Bagger gegen eine Eisenbahnbrücke. Der Fahrer eines Baggers wurde bei einem Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Rettungskräfte nutzten eine Rettungsplattform, um den in der Kabine befindlichen Baggerfahrer zu bergen und zu befreien. Nach einer notärztlichen Behandlung wurde er in eine Essener Klinik gebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Eisenbahnbrücke sofort für den Bahnverkehr gesperrt. Experten müssen nun beurteilen, ob die Brücke noch befahrbar ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Polizei untersucht, wie es zu diesem Unfall kam.

