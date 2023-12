Kriminalität - Autodiebstahl-Ring in Litauen aufgeflogen

Ermittler aus Heilbronn zerschlagen eine internationale Autodiebesbande und entdecken eine Fälscherwerkstatt. Ein 42-jähriger Mann, bei dem es sich vermutlich um den Anführer der Bande handelt, und ein 40-jähriger Mann, bei dem es sich um einen Manager mittlerer Ebene handeln soll, wurden in Litauen festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der Plan bestand darin, die beiden Litauer nach Deutschland zu überführen und dort festzuhalten.

Schlüsselloses Startsystem wurde bei Autodiebstahl überlistet. Autofahrer benötigen für solche Autos keine Schlüssel mehr. Mit Hilfe technologischer Steuerungen kann die Funkleistung des Original-Zündschlüssels erhöht werden, um das Fahrzeug problemlos und ohne Schaden zu öffnen und zu starten.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Fall aus dem Jahr 2019. Dabei wurde ein 27-jähriger Litauer wegen des Verdachts des Autodiebstahls in Nordheim (Kreis Heilbronn) festgenommen. Wegen weiterer Straftaten wurde er inzwischen zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Weitere internationale Ermittlungen, auch durch litauische Behörden, brachten anschließend mutmaßliche Unterstützer der Bande ans Licht. Ihr wurden 27 Diebstähle in Deutschland vorgeworfen, die zu einem Schaden von rund 1,8 Millionen Euro führten. Dabei wurde eine Werkstatt freigelegt, in der sich Geräte zum Fälschen von Nummernschildern und Nummernschildaufklebern befanden.

