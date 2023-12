Verkehr - Autobahn nach LKW-Brand gesperrt

Der Highway 92 war am Donnerstag wegen eines Lkw-Brandes vorübergehend komplett gesperrt. Die gesamte Ladefläche des Autos stand in Flammen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Brand bei Postow (Kreis Landshut) wurde niemand verletzt. Der 24-jährige Autofahrer war zuvor von einem anderen Verkehrsteilnehmer darauf hingewiesen worden, dass mit seinem Wagen etwas nicht in Ordnung sei, und fuhr daher auf den Standstreifen. Nach Angaben der Polizei entstand durch den Brand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Quelle: www.stern.de