Unfall - Auto kollidiert mit umgestürztem Baum, zwei Verletzte

In Overat, Bergen, kollidierten drei Autos mit einem umgestürzten Baum und verletzten zwei Fahrer. Ein 37-jähriger Mann prallte am Donnerstagabend hinter einer Eisenbahnbrücke gegen einen Baum, der durch die Wucht des Sturms plötzlich auf die Straße fiel. Auch ein 57-jähriger Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem Baum, wie die Kreispolizei Rheinsch-Bergis am Freitag mitteilte. Das hinter ihm fahrende Auto, das von einem 36-jährigen Mann gelenkt wurde, prallte schließlich gegen einen Ast. Der 57-jährige Mann wurde schwer verletzt. Der 37-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

