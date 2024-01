Australische Modewoche veranstaltet ihre erste Laufstegshow für Übergrößen

"Die Herausforderung, in jeder Saison ein, zwei oder drei Models über Größe 12 auf den Laufsteg der Modewoche zu bekommen, ist enorm", sagte sie am Telefon von Sydney aus. "Die Zeit, die man dafür braucht, die Überzeugungsarbeit, die man leisten muss - es ist einfach ein echter Kampf.

Deshalb nahm Bonner, deren Agentur Bella Management rund 60 fülligere Models unter Vertrag hat, die Sache selbst in die Hand: Sie organisierte die erste Laufstegshow der Veranstaltung, die ausschließlich Plus-Size-Marken gewidmet war.

"Ich dachte mir: 'Wisst ihr was, ich will es einfach selbst machen'", erzählte sie. "Und wenn erst einmal alle sehen, wie perfekt das ist, wird es vielleicht dazu beitragen, all diese alten, überholten, vorgefassten Meinungen darüber, was ein Model ist und wie eine Frau aussieht, zu zerstören."

Da die letzten Ausgaben der australischen Modewoche für ihren Mangel an inklusivem Casting kritisiert wurden (nach der letztjährigen Veranstaltung schrieb das Plus-Size-Model Kate Wasley auf Instagram, dass die Vielfalt "nicht existent" gewesen sei und forderte das Land auf, "aufzuholen"), waren die Organisatoren laut Bonner für die Idee empfänglich. Sie lud sechs lokale Labels, die Kleidung für Frauen in den Größen 12 bis 26 entwerfen - das entspricht 8 bis 22 in US-Größen - ein, an einer Show mit dem Namen "The Curve Edit" teilzunehmen.

Am Donnerstag schickten die Marken in Sydneys Stadtteil Eveleigh vor schätzungsweise 650 Gästen insgesamt 84 Looks über den Laufsteg. Fast 30 Bonner Models, darunter eines der bekanntesten australischen Plus-Size-Models, Robyn Lawley, trugen Kleidungsstücke, die von Bademode bis hin zu eleganten Kleidern reichten.

Die teilnehmende Designerin Kerry Pietrobon, die 2012 gemeinsam mit ihrem Mann das Plus-Size-Label Harlow gegründet hat, sagte, die Show erinnere daran, dass "Mode für alle da ist".

"Als Mensch habe ich mich wie ein Bürger zweiter Klasse gefühlt", sagte sie in einem Telefoninterview. "Und als Marke - als jemand, der in der Modebranche arbeitet - hatte ich immer das Gefühl, dass wir nicht als 'Mode' angesehen werden."

Harlow, die Pietrobon gründete, nachdem sie Schwierigkeiten hatte, stilvolle Kleidung zu finden, die zu ihrem Körpertyp passte, schickte 14 Looks über den Laufsteg, darunter gemusterte Maxikleider und komplett schwarze Abendkleidung. Das Label Embody Women, das keine Größenbeschränkung vorsieht, präsentierte strukturierte Anzüge und figurbetonte Kleider, die sich nicht vor einer fülligeren Figur scheuen, sondern sie vielmehr zelebrieren", erklärte Gründerin Natalie Wakeling per E-Mail.

Zu den anderen Labels, die auf der Show vertreten waren, gehörten Saint Somebody, 17 Sundays, Vagary und Zaliea.

Noch viel zu tun

Obwohl die so genannten "Big Four"-Modewochen (New York, London, Mailand und Paris) der Plus-Size-Mode noch keine eigene Show gewidmet haben, werden kurvige Models in den oberen Etagen der Branche langsam sichtbar. Im Januar wurde das italienische Label Valentino dafür gelobt, dass es auf der Pariser Haute Couture Week, die für ihre hauchdünnen Models bekannt ist, fülligere Körpertypen präsentierte.

Doch obwohl Australiens Flaggschiff der Modewelt mit dem diesjährigen Casting eindeutig Fortschritte gemacht hat, hinkt das Land laut der Gründerin und Kreativdirektorin von Saint Somebody, Sophie Henderson-Smart, dem Rest der Branche hinterher.

"Australien liegt weit hinter unseren Freunden in den USA zurück, und ein Teil meiner Vision für uns ist, dass wir Kurven- und Normalgrößenmode nahtlos miteinander verbinden können", sagte sie per E-Mail vor der Show am Donnerstag, auf der Saint Somebody seine neue Kollektion "Just as You Are" zeigte. "Dies ist das erste Mal in der 26-jährigen Geschichte der australischen Modewoche, dass ein kurviger Designer auftritt, geschweige denn eine ganze Show, die der kurvigen Mode gewidmet ist.

Die Vielfalt wurde auch in anderen Bereichen der Veranstaltung deutlich: In zwei Shows wurde die Arbeit von Designern der Ureinwohner und der Torres-Strait-Insulaner vorgestellt. Auf dem Programm stand auch eine Präsentation über "adaptive" Mode - ein Begriff, der Kleidung für Menschen mit Behinderungen beschreibt.

Bonner begrüßte zwar die Einbeziehung ihrer Models, sagte aber, dass die Notwendigkeit einer eigenen Veranstaltung für Übergrößen zeige, dass noch viel zu tun sei. Das Ziel sei, dass alle Laufstege die verschiedenen Körperformen repräsentieren.

"Ich denke, der nächste Schritt ist derselbe wie immer - und einer, auf den ich von Anfang an gedrängt habe - nämlich Marken und Designern zu helfen, zu verstehen, dass ... wir der Mainstream-Modekonsument sind, und wir möchten anerkannt und repräsentiert werden."

Quelle: edition.cnn.com