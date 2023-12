Äußerst seltener" Cognac aus dem Jahr 1762 erzielt bei einer Auktion 146.000 Dollar

Der "äußerst seltene" Gautier-Cognac ist einer der ältesten erhaltenen Cognacs der Welt, von dem es laut dem Auktionshaus Sotheby's nur noch drei Flaschen gibt.

Bei dieser Flasche handelt es sich um die größte der drei Flaschen, die als "grand frère" oder "großer Bruder" bezeichnet wird und sich seit Generationen im Besitz derselben Familie befindet.

Der "petit frère" oder "kleine Bruder" wurde 2014 bei einer Auktion in New York verkauft, und die "petite soeur" oder "kleine Schwester" befindet sich im Gautier-Museum in Cognac, Südwestfrankreich.

Der Ersteigerer erhält außerdem ein maßgeschneidertes Erlebnis in der 1755 gegründeten Destillerie Maison Gautier in Aigre, Frankreich.

Der alte Cognac hat eine bemerkenswerte Vorgeschichte, wie der frühere Besitzer gegenüber Sotheby's erzählte.

Im 19. Jahrhundert nahmen seine Urgroßeltern ein Waisenkind namens Alphonse bei sich auf, das später in die Cognac-Region ging, um dort zu arbeiten.

Alphonse kehrte ein Jahrzehnt später mit einem Karren voller Cognacflaschen nach Hause zurück, heißt es in der Sotheby's-Pressemitteilung.

Es wird vermutet, dass Alphonse aufgrund der Reblauskrise, die die Weinberge zerstörte und die Weinbauregionen in eine wirtschaftliche Krise stürzte, nach Hause zurückkehrte.

Alphonse kehrte mit Flaschen nach Hause zurück, die er möglicherweise anstelle seines Lohns erhalten hatte. Darunter befanden sich drei Cognacs von Maison Gautier, deren Etiketten perfekt erhalten waren.

Alphonse zog 1914 in den Ersten Weltkrieg und kehrte laut Sotheby's nicht mehr zurück, aber die Flaschen blieben in der Familie.

"Der Gautier 1762 ist in der ganzen Welt als ein Cognac bekannt und verehrt, der über die Welt des Sammelns von Spirituosen hinausgeht", so Jonny Fowle, Spirituosenspezialist bei Sotheby's, in der Presseerklärung.

"Diese Flasche ist nicht nur ein Beispiel für den Weinbau vor der Reblauszeit, sondern auch für die frühe Fassreifung in den Anfängen der Gautier-Produktion und geht sogar der Französischen Revolution voraus."

Auch für andere seltene Cognacs werden horrende Preise verlangt.

Im Jahr 2012 beschloss die Kellermeisterin Pierrette Trichet von der Destillerie Remy Martin, einen Jahrgang von 1909 zu verkosten, und die Flaschen des daraus entstandenen Remy Martin Louis XIII Rare Cask 42,6 wurden für rund 22.000 Dollar verkauft.

Quelle: edition.cnn.com