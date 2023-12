Regierung - Ausschuss für Menschen, die von sexueller Gewalt an Kindern betroffen sind

Ein Landesrat zu sexueller Gewalt gegen Kinder in Thüringen will im kommenden Frühjahr mit der Arbeit beginnen. Thüringens Kinderschutzbeauftragter, Staatssekretär Winfried Spetkamp, ​​sagte am Dienstag in Erfurt, dass sich bis Ende Januar diejenigen bewerben können, die als Kinder und Jugendliche sexualisierte Gewalt erlitten haben.

Der Landesbetroffenenrat besteht aus sieben bis zehn Mitgliedern und hat die Aufgabe, die Interessen der Betroffenen zu vertreten und die Landesregierungen mit Rat und Tat zu unterstützen. „Dies ist kein Ausschuss, der den Behörden zuhört, sondern wir wollen auf den Rat von Experten hören“, sagte Specterkamp. Der Ausschuss plant, seine erste Sitzung spätestens Anfang April abzuhalten und wird sich künftig viermal im Jahr treffen.

Thüringen sei nach Rheinland-Pfalz das zweite Bundesland, das einen Landtag für die Betroffenen einberufe, sagte Specterkamp. Auf Bundesebene wurde ein solcher Ausschuss eingerichtet. Schätzungen zufolge hat etwa jedes siebte Kind in Deutschland sexuelle Gewalt erlebt.

In Thüringen wird die Arbeit am Schutzkonzept in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen in Schulen, Institutionen, Vereinen und Verbänden fortgesetzt. Der Schwerpunkt liege in diesem Jahr auf Präventionsbemühungen in ehrenamtlichen Vereinen und Verbänden, heißt es in dem Bericht.

