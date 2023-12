Wettervorhersage - Auch am Freitag bleiben Unwetter in Berlin und Brandenburg bestehen

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Freitag weiterhin auf starken Wind und teilweise Unwetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst kündigte an, dass es zu Beginn des Tages großflächig zu Windböen mit Geschwindigkeiten von 70 bis 85 Kilometern pro Stunde kommen werde, wobei örtlich auch starke Böen mit Geschwindigkeiten von 95 Kilometern pro Stunde zu erwarten seien. Im Laufe des Tages kann es leicht aufklaren, gebietsweise ist jedoch weiterhin Regen, Schneeregen oder Schneeregen möglich. Am Nachmittag und Abend wird mit einer vorübergehenden Abschwächung des Windes mit maximalen Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde gerechnet. Die Temperatur stieg auf sechs Grad.

In der Nacht zum Samstag sanken die Temperaturen auf minus ein Grad. In einigen Gebieten gibt es Schneeregen und in einigen Gebieten wird mit Schnee gerechnet. Bei Schneematsch oder eisiger Nässe besteht die Gefahr eines vorübergehenden Verrutschens. Vereinzelt sind weiterhin Unwetter zu erwarten.

