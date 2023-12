Wetter - Anhaltende Regenfälle und Unwetter in NRW: Umgestürzte Bäume zerdrücken Züge

Umgestürzte Bäume und überflutete Pferdekoppeln: Anhaltender Regen und Unwetter haben am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen ihre Spuren hinterlassen. Am Mittag ist in Willebadsen ein Baum gegen einen Regionalzug geprallt.

Ein Polizeisprecher sagte, der Zug mit 200 Passagieren könne nicht weiterfahren und müsse auf offener Strecke evakuiert werden. Strecken in der Nähe von Paderborn müssen bis zum Abend gesperrt bleiben, da auch Oberleitungen betroffen sind.

In Bielefeld waren wegen anhaltenden Regens 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der technischen Rettungsdienste auf der Rennbahn. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, weil die Kanalisationsnetze und Felder rund um Bauernhöfe in Swales die großen Regenwassermengen nicht mehr aufnehmen könnten, füllten sich Keller und bedrohten teilweise andere Gebiete. Die rund 650 Quadratmeter Wasser, teilweise mehr als einen Meter hoch, mussten mit Hochleistungspumpen abgepumpt werden.

Die Deutsche Bahn meldete mehrere Einschränkungen auf ihrer Strecke Nordrhein-Westfalen: Aufgrund mehrerer Bäume auf den Gleisen im Sauerland dürfen Bahnreisende zwischen Neuenrad und Frundenberg nicht in Busse umsteigen. Auch ein umgestürzter Baum auf der Strecke zwischen Hagen und Witten musste entfernt werden. Betroffen sind auch Fernstrecken aus dem Norden nach Nordrhein-Westfalen: Nach Angaben der Deutschen Bahn sind zahlreiche IC- und ICE-Verbindungen auf den Linien Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg eingeschränkt und fallen aus.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Donnerstag stürmisches Wetter voraus. Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Stundenkilometern erwartet. Auch in Gewittergebieten und in Bergregionen sind heftige Windböen möglich. Mehrere Weihnachtsmärkte, unter anderem in Essen, Duisburg und Düsseldorf, sind vorsorglich geschlossen.

Twittern aus dem Zug Twittern aus dem Zug

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de