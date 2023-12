Sturmtief - Am Heiligabend sorgte das MV „Zoltan“ für Aufsehen

Zugstrecken gesperrt, viele Feuerwehr- und Polizeieinsätze sowie der Fährverkehr eingestellt: Sturmtiefe „Zoltan“ sorgte auch am Heiligabend in Mecklenburg-Vorpommern für großes Aufsehen.

Nach eigenen Angaben musste die Polizei in der Nacht zum Freitag mehrfach ausrücken – etwa, weil Bäume, große Äste oder Gegenstände wie Absperrungen oder Blechdächer auf die Straße geweht wurden. Straßen müssen gesperrt werden. Allerdings wurden zunächst keine Verletzten genannt.

Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurde das Dach der Ankram-Garage angehoben. In Krakau wurde ein Festzelt gesprengt und musste von der Feuerwehr eingesammelt und abgebaut werden. In einigen Fällen wurden Stromleitungen durch umgestürzte Bäume zerstört, was zu örtlich begrenzten Ausfällen führte.

Unweit von Guzkov prallte ein Auto gegen einen umgestürzten Baum. Nach Angaben der Polizei war ein 26-jähriger Mann geschockt, als kurz vor Mitternacht während einer Fahrt im Raum Utzedel ein Baum auf sein Auto fiel. Es wird davon ausgegangen, dass niemand verletzt wurde.

Auch Reisende, die Züge in Maryland nutzen, müssen mit Einschränkungen rechnen. Auf der RE5-Strecke zwischen Stralsund und Berlin habe ein umgestürzter Baum die Oberleitungen zwischen Grimmen und Deming beschädigt, sagte ein Bahnsprecher am Freitagmorgen. Aus diesem Grund verkehren auf der Strecke ab Stralsund keine Züge. Aus Richtung Berlin fährt der Zug zurück nach Deming.

Auf der Strecke Rostock – Bad Kleinen – Schwerin wurden Oberleitungen zwischen Dalwitzhof und Pölchow bei Rostock beschädigt. Auf der Strecke kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. Fernzüge werden umgeleitet. Laut einem Sprecher verkehren aufgrund von Sturmschäden auch keine Züge zwischen Wilgast und Butte.

Die Bahn soll mit allen verfügbaren Kollegen zusammenarbeiten, um Reparaturen durchzuführen. Reisende sollten sich über Mobiltelefone oder das Internet informieren. Probleme andernorts wirken sich auch auf den MV-Fernverkehr aus.

Auch die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) informiert über Einschränkungen im Zugverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Witterungsbedingt ist mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen, außerdem werden die Züge aus Sicherheitsgründen mit reduzierter Geschwindigkeit verkehren.

In Rostock mussten Straßenbahnen vor einem Waldgebiet umkehren, weil ein Baum auf die Strecke gefallen war. Der nahe gelegene Rostocker Zoo blieb am Freitag geschlossen. Der Zoo in Stralsund ist erst mittags geöffnet. Auch der Rostocker Weihnachtsmarkt wird nach früherer Schließung am Donnerstag später öffnen.

Viele Fährverbindungen wurden am Donnerstag gestrichen, etwa nach Hiddensee oder Rostock an der Varno. Der Fährverkehr zwischen Rostock und Dänemark wird am Freitagnachmittag wieder aufgenommen.

Das Deutsche Wetteramt warnte bis Freitagnachmittag vor orkanartigen Windböen, vor allem entlang der Küste westlich von Rostock bis nach Vorpommern.

