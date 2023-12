DWD - Am Freitag wird in Thüringen Schneeregen und Schneeregen erwartet

In Thüringen kommt es am Freitag zu Regen und Unwettern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Freitag mit, dass es weiterhin Regen und Schneeschauer gebe. Im Freistaat herrschen böige Winde mit Böen von bis zu 85 km/h. Die Temperatur erreicht vier bis sechs Grad, in den Bergen null bis vier Grad.

In der Nacht zum Samstag breitet sich der Regen von West nach Ost aus, in höheren Lagen schneit es. Die Windstärke im oberen Berggebiet reicht von Stufe 4 bis Stufe 2, wobei die Höchsttemperatur null Grad erreicht. Der Samstag begann mit Regen und Schneefall, der über 800 Meter reichte. Auf dem Berg war es immer noch windig und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad, in Berggebieten zwischen zwei und fünf Grad.

Der DWD prognostiziert für Sonntagnacht Regen. Nur vereinzelte Böen von fünf bis zwei Grad, wobei die Spitzen auf den Gebirgskämmen den Gefrierpunkt erreichen. Der Sonntag (Heiligabend) wird mild und regnerisch. In einigen Gebieten, insbesondere in Bergregionen, sind weiterhin Stürme und starke Winde möglich. Die Temperatur steigt auf zehn bis zwölf Grad, im Bergland sind es fünf bis neun Grad.

