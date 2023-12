Acht der angesagtesten neuen Hotels in Vietnam

Jetzt, wo das Land die Einreisebestimmungen für internationale Reisende gelockert hat, kehren die Besucher langsam zurück.

Auch das Gastgewerbe kehrt allmählich zurück.

Obwohl Covid den Bau oder die Eröffnung vieler Hotels auf Eis gelegt hat, gibt es jetzt eine große Auswahl an neuen oder wiedereröffneten Häusern, aus denen man wählen kann.

Von der historischen und atmosphärischen Hauptstadt Hanoi im Norden bis hin zu den sonnenverwöhnten tropischen Stränden von Phú Quốc im Süden finden Sie hier acht Hotels verschiedener Preisklassen und Stilrichtungen, in denen Sie sich entspannen können.

Regent Phú Quốc

Die Insel Phú Quốc im Südwesten Vietnams wurde von der UNESCO zum Weltbiosphärenreservat ernannt und beherbergt außerdem das erste Resort der Luxusmarke Regent Hotels & Resorts in Südostasien.

Das Regent Phú Quốc liegt am Long Beach und bietet 176 Suiten und 126 Villen in einer ruhigen, tropischen Umgebung mit Blick auf den Ozean und die Lagunen des Resorts. Die Größe der Suiten reicht von intimen Einzimmerwohnungen bis hin zu "Ultra-Villen" mit sieben Schlafzimmern, so dass von Paaren bis hin zu Großfamilien und Freunden jeder auf seine Kosten kommt.

Kulinarisch haben Sie die Wahl zwischen sechs Restaurants und Bars, darunter das Rice Market, in dem die lokale Küche Südvietnams zelebriert wird, das Oku, das Japan und Frankreich in einer Hommage an das Wagyu-Rindfleisch vereint, oder die Fu Bar mit ihrem frechen Namen, in der Sie auf der Poolterrasse Gin-Cocktails genießen können.

Ab $365 pro Nacht, phuquoc.regenthotels.com

Wink Hotel Saigon Centre

Das 2021 eröffnete Wink Hotel Saigon richtet sich an eine junge, lokale vietnamesische Zielgruppe, für die Authentizität alles ist.

Das Angebot an erschwinglichem Luxus bedeutet, dass die Zimmer des Hotels zwar "platzsparend" sein mögen, aber im Inneren keine Kosten gescheut wurden.

Sie wurden von einer Pariser Agentur entworfen und sind mit Luxusmatratzen, feiner Bettwäsche und einer Power-Dusche ausgestattet.

Wink ehrt die berühmte vietnamesische Street-Food-Kultur in Form von "Wink Carts" für einfaches Frühstück und Mittagessen, während den Gästen ein 24-Stunden-Aufenthalt unabhängig von der Check-in-Zeit, unbegrenztes Frühstück à la carte und kostenlose Eintrittskarten für einen Co-Working-Space garantiert werden.

Ab $70 pro Nacht, wink-hotels.com/vn/hotel/wink-hotel-saigon-centre

Maia Resort Quy Nhơn

Die südvietnamesische Küstenstadt Quy Nhơn mag internationalen Reisenden noch weitgehend unbekannt sein, doch das dürfte sich mit der Eröffnung von Einrichtungen wie dem Maia Resort ändern, einem Reiseziel, das vor allem Feinschmecker anziehen soll.

Das Resort mit 94 Villen liegt an einem wunderschönen, langen und breiten Sandstrand, an dem bunte Fischerboote in der Bucht von Phuong Mai vor Anker gehen. Sie bringen den Fang, den die Küchenchefs des Resorts im Restaurant Vi in exzellente Variationen lokaler Gerichte sowie in vertraute globale Komfortgerichte verwandeln.

Auch Wellness wird im eleganten, sonnendurchfluteten Vela-Spa mit eigenem Pool groß geschrieben, und die Gäste können Pakete wählen, die Behandlungen anstelle von Frühstück oder Mittagessen beinhalten.

Ab $185, inklusive Halbpension oder einer Spa-Behandlung pro Erwachsenem, pro Zimmer, quynhon.maiaresorts.com

Anantara Quy Nhơn Villen

Privatsphäre wird im Anantara Quy Nhơn Villas groß geschrieben, denn das Resort bietet nur 26 elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern, die sich über sieben Hektar tropischer Gärten verteilen. Alle bieten einen Blick auf den weißen Sandstrand und die smaragdfarbenen Wellen.

Das Markenzeichen des Restaurants ist das Sea.Fire.Salt, in dem Küchenchef Wayan Menüs mit über offener Flamme zubereiteten Meeresfrüchten serviert, während an der Swim-up-Bar Cocktails zubereitet werden und ein "Delikatessenladen" auf dem Zimmer dafür sorgt, dass Sie immer etwas zu essen haben.

Die ruhige umliegende Provinz Bình Định bietet eine beeindruckende Auswahl an kulturellen Erlebnissen, von alten Pagoden bis hin zu den bemerkenswerten Champa-Türmen, die die Landschaft prägen und aus dem 12. Es wird sogar eine Hutweberei angeboten, bei der die Gäste sehen können, wie die konischen Non-La-Hüte von Hand gefertigt werden.

Capella Hanoi

In der vietnamesischen Hauptstadt befindet sich das Capella Hanoi, ein Boutique-Hotel mit 47 Zimmern, das vom amerikanischen Architekten Bill Bensley entworfen wurde, um die Welt der Oper zu feiern.

Das liegt daran, dass das Hotel direkt neben Hanois wunderschönem Opernhaus aus dem frühen 20. Jahrhundert liegt, so dass Bensley die extravaganten Suiten so gestaltet hat, dass sie die Geschichten von Künstlern, Sängern und Komponisten widerspiegeln und enthüllen. Auf diese Weise zieren nun mehr als tausend Opernerinnerungsstücke und Kunstwerke das Gebäude im prestigeträchtigen Hoàn Kiếm-Viertel der Stadt.

Sogar die Restaurants des Hotels folgen dem Thema: Das Hauptrestaurant Backstage und ein Salon namens Diva's Lounge sind mit entsprechend glamourösem Geschirr, Bühnenbildern und Kostümen ausgestattet.

Die "Capella Culturists" fungieren als Führer für die Gäste, um sicherzustellen, dass sie das Beste aus dem Hotel und der Stadt herausholen, einschließlich eindringlicher Erlebnisse, die Sehenswürdigkeiten wie den Tempel des Jadehügels und das Französische Viertel vorstellen.

Ab 300 $, capellahotels.com/de/capella-hanoi

Azerai Ke Ga Bucht

Das 180 km (112 Meilen) östlich von Ho-Chi-Minh-Stadt gelegene Azerai Ke Ga Bay Resort ist ein beliebtes Ziel für Wochenendausflüge. Das abgeschiedene Anwesen direkt am Meer liegt in beneidenswerter Lage an einem weißen Sandstrand, der sich über fünf Kilometer erstreckt, mit Blick auf die Insel Ke Ga und ihren Leuchtturm aus der französischen Kolonialzeit.

Die nur 46 minimalistisch eingerichteten Suiten und Suiten mit privatem Pool bieten Blick auf tropische Gärten oder den Ozean. Wenn Sie sich davon losreißen können, bietet das Azerai Spa am Meer 10 private Behandlungsräume, Hydrotherapie, ein Schönheitsstudio, einen Fitnessraum und vieles mehr, während Sie in den vier Pools Ihre Bahnen ziehen können.

Nach dem Training können Sie sich in drei Restaurants mit lokalen und internationalen Gerichten verwöhnen lassen, wobei der Schwerpunkt auf Meeresfrüchten liegt.

Ab $ 266, azerai.com/resorts/azerai-ke-ga-bay

Alma Resort Cam Ranh

Cam Ranh ist eine weitere aufstrebende Stadt an der vietnamesischen Zentralküste, die sich schnell zu einem beliebten Drehkreuz für in- und ausländische Reisende entwickelt. Das weitläufige Alma Resort liegt inmitten von 30 Hektar und bietet seinen Gästen in den 580 Suiten und Pavillons, die alle auf den Long Beach blicken, eine breite Palette an Annehmlichkeiten.

Nicht weniger als zwölf Swimmingpools, ein Kino mit 70 Plätzen, ein Wissenschaftsmuseum, Karaoke-Räume und ein Wasserpark sind nur einige der Möglichkeiten, sich im Urlaub zu vergnügen.

Für das leibliche Wohl sorgen 14 Restaurants, die von japanisch bis italienisch reichen, ein Nudelhaus und ein Brathähnchen-Spezialist. Aber jede Unterkunft verfügt auch über eine Küche, falls Sie sich mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt vor Ort selbst versorgen möchten.

Ab 181 $ netto pro Nacht, alma-resort.com

Radisson Hotel Danang

Da Nang ist die fünftgrößte Stadt Vietnams und liegt an der Zentralküste. Sie ist ein beliebter Ausgangspunkt für eine Reihe von vietnamesischen UNESCO-Welterbestätten, darunter die charmante alte Handelsstadt Hoi An im Süden der Stadt.

Der Weg dorthin ist mit Hotels gespickt, darunter das Radisson Hotel Danang am My Khe Beach mit 182 Zimmern und Suiten, die einen Blick auf die Stadt, die Halbinsel und das Meer bieten.

In der 21. Etage grenzt eine Terrassenbar an einen dramatischen Infinity-Pool für Instagram-Momente bei Sonnenuntergang, während es auch ein Teleskop gibt, mit dem Sterngucker den Himmel beobachten können. Ein Ballsaal für 300 Personen kann auch für Hochzeiten, Tagungen und Veranstaltungen genutzt werden.

Ab $60, radissonhotels.com/de-us/hotels/radisson-da-nang

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com