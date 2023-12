Verkehr - 89-jähriger Autofahrer verursachte Unfall: schwer verletzt

Ein 89-jähriger Mann war in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) in einen Unfall verwickelt, bei dem ein Schaden von rund 150.000 Euro entstand. Der Mann sei am Montag erstmals rückwärts in die Garage gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann beschleunigte er zu stark und prallte unkontrolliert gegen eine Hecke, prallte gegen ein Auto und prallte dann in eine andere Garage. Auch darin geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Der 89-jährige Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de