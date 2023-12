Brände - 87-jähriger Mann atmet Rauch von Weihnachtsbaum ein

Elektrisches Anzünden von Weihnachtsbäumen löste Hausbrände in Niederbayern aus. Der 87-jährige Bewohner sei wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihr 92-jähriger Ehemann befand sich im Nachbarhaus und wurde nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei verursachte der Vorfall in Arnbrook (Leggan) am Donnerstagmorgen nur geringfügige Brandschäden, das Haus war jedoch stark verrußt. Die Verluste erreichten einen fünfstelligen Betrag.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de