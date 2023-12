Cuxhaven - 81-Jähriger schlägt alten Mann und fährt fort: lebensgefährlich

Ein 81-jähriger Autofahrer soll auf der Bundesstraße 73 in Cuxhaven vor seiner Heimfahrt eine 77-jährige Frau angefahren haben. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer war am Donnerstagmorgen in Richtung Stade unterwegs, als der ältere Mann in Herchthausen die Autobahn B73 überqueren wollte. Der Fahrer soll die Fußgänger ignoriert haben, möglicherweise weil es dunkel war und stark regnete. Die Polizei lokalisierte den Mann an seiner Wohnadresse. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

