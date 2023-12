7 Länder, 7 traditionelle Weihnachtsfeiern

Die Traditionen der Weihnachts- und Adventsessen sind tröstlich in einer Zeit, in der viele Menschen ein schwieriges Jahr hinter sich haben. Und Weihnachtsgerichte sind in vielen Haushalten etwas ganz Besonderes.

Das typische Weihnachtsessen mag sich von Land zu Land unterscheiden, aber die Idee, ein Festmahl zu genießen, sei es am Tag selbst oder am Vorabend, ist es nicht.

Hier ist ein Blick darauf, wie die Einheimischen in sieben Ländern Weihnachten kulinarisch feiern. Wir haben Experten aus dem Gastgewerbe zu diesen Traditionen befragt, und sie haben uns ihre Sichtweise darüber mitgeteilt, was für sie selbst sowie für ihre Familien und Freunde typisch ist.

Frankreich

Die Franzosen genießen ihr üppiges Festtagsessen am 24. Dezember, sagt Francois Payard, der renommierte Konditormeister, der in Nizza aufgewachsen ist.

Die Einheimischen setzen sich gegen 20 Uhr zum Abendessen hin und genießen als ersten Gang Meeresfrüchte. Das ist in der Regel ein Hummer-Thermidor - ein gebackenes Gericht mit gekochten Krustentieren, die mit Senf, Eigelb und Brandy vermischt werden - oder Scampi.

Danach gibt es einen großen Kapaun - ein männliches Huhn, das für seine Zartheit bekannt ist - und eine Auswahl an Beilagen, darunter Kartoffelpüree und in Butter sautierte und mit Salbei bestreute Kastanien. "Kastanien sind für uns ein fester Bestandteil eines jeden Weihnachtsessens", sagt Payard.

Das Dessert, der krönende Abschluss, ist ein Weihnachtsbaumstamm oder eine Bûche de Noël - die französische Version eines Weihnachtskuchens. Oft werden zwei serviert - einer aus Schokolade, der andere aus Kastanien. Zu trinken gibt es den besten Wein, den man bekommen kann, meist einen Rotwein aus dem Burgund, der nicht zu vollmundig für den Kapaun ist.

Am ersten Weihnachtstag genießen die Franzosen einen herzhaften Brunch mit cremigem Rührei, Räucherlachs und Toast. Zum Abschluss der Mahlzeit werden verschiedene Käsesorten wie Brie, Gruyere und Munster gereicht, sagt Payard.

Italien

Ähnlich wie in Frankreich feiern auch die Italiener Weihnachten mit einem großen Festessen am Vorabend des großen Tages. Luca Finardi, der General Manager des Mandarin Oriental Mailand, sagt, dass die Einheimischen normalerweise an der Mitternachtsmesse teilnehmen und ein üppiges Mahl genießen, bevor sie sich auf den Weg zur Kirche machen.

Geräucherter Lachs mit gebutterten Crostini oder ein geräucherter gesalzener Kabeljau sind die Vorstufe zum Hauptgericht. Italiener aus Küstenregionen wie der Amalfiküste beginnen vielleicht mit einem Crudo wie Seebarsch mit Kräutern und Meersalz, sagt Finardi.

Als Nächstes gibt es Tortellini in Brodo - gefüllte Nudeln, die in einer heißen Brühe mit Huhn und Parmesankäse gebadet werden, wobei letzterer aus der namensgebenden Region in Italien stammen muss.

Als Hauptmahlzeit essen die Norditaliener meist gefüllten Truthahn, während die Bewohner der Küstenregionen einen großen gebackenen Wolfsbarsch mit Bratkartoffeln und Gemüse genießen können.

"Ein Muss, egal woher man kommt, ist Panettone - ein typisches süßes Brot", sagt Finardi. "Das Geheimnis ist, es nur ein paar Minuten aufzuwärmen." Spumante, ein Schaumwein, ist das Getränk der Wahl.

Das berühmte italienische Weihnachtsessen, das Fest der sieben Fische, ist laut Finardi hauptsächlich auf die Region Kampanien beschränkt, zu der die Amalfiküste und Neapel gehören.

Am ersten Weihnachtstag geht es mehr um das Zusammensein mit der Familie und weniger um das Essen, sagt Finardi. "Wir essen Reste und erholen uns vom Vortag."

England

Die Briten gönnen sich ihr großes Festtagsessen normalerweise nicht an Heiligabend. "Der 24. ist dazu da, mit der Familie zu kochen und auf ein Pint in den örtlichen Pub zu gehen", sagt Nicola Butler, Inhaberin des in London ansässigen Luxusreiseunternehmens NoteWorthy.

Die eigentlichen Feierlichkeiten beginnen am Weihnachtsmorgen mit einem Glas Champagner und einem Frühstück mit Räucherlachs und Hackfleischstückchen, sagt sie. Später am Tag, nach der jährlichen Weihnachtsansprache der Königin, ist es Zeit für das Abendessen.

Das bedeutet Truthahn oder Roastbeef und eine Vielzahl von Beilagen wie geröstete Pastinaken und Karotten, Buttererbsen und Rosenkohl. In manchen Familien gibt es auch Yorkshire Pudding, ein herzhaftes Gebäck aus Mehl, Eiern und Milch, das mit Fleischfett zubereitet wird.

Zum Nachtisch gibt es Christmas Pudding, einen dunklen, dicken Kuchen mit getrockneten Früchten, Gewürzen und meist einem Spritzer Brandy. "Zum Essen gibt es viel Wein", sagt Butler.

Griechenland

Maria Loi, die griechische Starköchin, sagt, dass die Weihnachtsfeiern in Griechenland am Heiligabend gegen 19 Uhr beginnen.

"Die Familien sitzen um den Kamin herum und essen ein spezielles Weizenbrot, das wir nur an Weihnachten backen", sagt sie. "In manchen Haushalten werden auch Würstchen gegessen. Das ist die einzige Gelegenheit, bei der die Griechen Schweinefleisch essen, weil das Fleisch in unserer Küche nicht üblich ist".

Nach der frühmorgendlichen heiligen Kommunion am ersten Weihnachtstag gehen die Griechen nach Hause, um den ganzen Tag zu essen, sagt Loi.

Zuerst gibt es selbstgebackene Honigplätzchen mit Walnüssen oder Mandeln, dann Hühnersuppe mit Orzo. Ein paar Stunden später gibt es entweder ein mit Kastanien gefülltes Brathähnchen oder Variationen von gegrilltem oder geschmortem Schweinefleisch. Als Beilagen gibt es sautiertes Wildgemüse, fein geschnittenen Römersalat mit Frühlingszwiebeln und Feta-Käse sowie geröstete Zitronenkartoffeln.

Das Dessert ist leicht und könnte aus gebackenen Äpfeln mit Honig und Walnüssen oder griechischem Joghurt mit Honig bestehen. Zum Trinken bevorzugen die Griechen laut Loi Rotwein.

Mexiko

Laut Pablo Carmona und Josh Kremer, Mitbegründer der Paradero Hotels, beginnen die Mexikaner ihre Weihnachtsfeierlichkeiten am 24. Dezember.

"Die Familien beginnen damit, eine Piñata zu zerschlagen, die mit allen möglichen lokal hergestellten Süßigkeiten in den Geschmacksrichtungen Chili und Tamarinde gefüllt ist", sagt Kremer. Das Abendessen folgt normalerweise zwischen 19 und 22 Uhr.

Das Essen beginnt mit Posole - einem Eintopf mit großen Maiskörnern und Schweine- oder Rindfleisch, der von bis zu 20 Gewürzen wie Petersilie, Koriander, Chilis und verschiedenen Käsesorten begleitet wird.

In Anspielung auf den amerikanischen Einfluss in Mexiko ist die Vorspeise - zumindest bei Carmona und Kremer - ein Truthahn mit allem Drum und Dran wie Kartoffelpüree und grünen Bohnen.

Der süße Abschluss ist oft ein cremiger Flan mit Erdbeeren und Sahne. Aber das Essen ist nicht komplett ohne Tequilas und Mezcals, die zum Essen gereicht werden.

Am 25. wärmen viele Mexikaner die Reste vom Vorabend auf. "Wir sind müde und wollen uns nicht die Mühe machen, zu kochen", sagt Carmona.

Costa Rica

Viele Costa Ricaner feiern Weihnachten mit einem nächtlichen Spektakel, sagt Leo Ghitis, Besitzer des Nayara Hotels im nördlichen Hochland des Landes. "Wir gehen zur Mitternachtsmesse und kommen um 2 Uhr nachts nach Hause, um ein riesiges Essen zu essen", sagt er.

Hausgemachte Tamales, die entweder mit Huhn oder Schweinefleisch oder mit Gemüse und Käse gefüllt sind, machen den Anfang. Danach gibt es Arroz con Pollo, das Nationalgericht Costa Ricas, das mit grünen Bohnen, Erbsen, Karotten, Safran, Koriander und einem ganzen, klein geschnittenen Huhn zubereitet wird.

Der dritte Gang besteht aus einer Auswahl an gegrillten Proteinen. Costa Ricaner, die an der Küste leben, essen Meeresfrüchte wie Marlin, Thunfisch, Mahi Mahi, Garnelen und Hummer, während die Bewohner des Landes Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch zu sich nehmen. Die Beilagen sind für beide gleich: Reis mit schwarzen Bohnen, gekochte Palmenfrüchte mit saurer Sahne und ein Palmenherzsalat mit Avocado.

Zum Nachtisch gibt es typischerweise Kokosnusskuchen und Arroz con Leche - Reis mit Milch, Zucker und Zimt.

"Zum Abschluss des Essens trinken wir jede Menge Rumpunsch und Eierlikör und machen erst um 4 oder 5 Uhr morgens Schluss", sagt Ghitis.

Am Weihnachtstag selbst geht es darum, die Reste zu verzehren und auf die Straße zu gehen, um im Freien zu feiern, sagt er.

Bahamas

Der Weihnachtstag ist für die Bahamaer das große Fest des Essens, sagt Vonya Ifill, die Direktorin für Talent und Kultur im Rosewood Baha Mar.

Die Einheimischen veranstalten ein großes Abendessen mit Truthahn, Schinken, Makkaroni und Käse, Erbsen und Reis mit Kokosmilch und Kartoffelsalat.

"Wir feiern dieses Festmahl am Abend und gehen dann um Mitternacht los und feiern den Boxing Day mit einem Junkanoo-Festival", sagt sie. "Nachdem wir den ganzen Abend und bis in die frühen Morgenstunden getanzt und herumgezogen sind, beenden wir die Feierlichkeiten mit gekochtem Fisch oder Fischeintopf.

Zu den Meeresfrüchten, sagt sie, gibt es immer Kartoffelbrot oder Johnny Cake, ein Fladenbrot aus Maismehl.

Diese Geschichte, die erstmals im Dezember 2020 veröffentlicht wurde, wurde im Dezember 2023 aktualisiert.

