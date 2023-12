Eishockey - 6:5 gegen Augsburg: Eisbarren kehrt an die Tabellenspitze zurück

Hockey Berlin hat seine Führung in der deutschen Hockeyliga zurückerobert. Die Capitals besiegten am Donnerstagabend die Augsburg Panthers mit 6:5 (2:1, 3:2, 1:2). Zach Boychuk erzielte zwei Tore, und Marcel Nobles, Patrice Cormier, Jonas Muller und Jayden DeScheno steuerten ebenfalls jeweils ein Tor bei. Die Berliner überzeugten offensiv, offenbarten aber auch defensiv einige Schwächen.

Vor 11.128 Zuschauern in der Ostbahnhof Arena dominierten die Hausherren die ersten Minuten, doch die Gäste gingen bei der ersten klaren Chance in Führung. Nachdem Berlin in der Offensive den Puck abgegeben hatte, gelang Chris Collins ein Sololauf. Die Hausherren waren kurzzeitig verunsichert, profitierten dann aber von einer Strafe in der Verlängerung gegen Augsburg. Innerhalb von 65 Sekunden nutzten Noble und Cormier eine Power-of-Two-Situation, um die Situation vor der ersten Aufschlagpause umzukehren.

Müller baute die Führung der Berliner im dritten Viertel des zweiten Drittels aus, doch Collins startete erneut einen starken Angriff und Jere Kajalainen glich für die Schwaben aus. Allerdings stellte Boychuk mit zwei Toren umgehend den Zwei-Tore-Vorsprung der Capitals wieder her. Deschenault verdoppelte die Führung in der Schlussphase, bevor die Gäste durch späte Tore von Samuel Solamis und Luca Tosto wieder nah dran waren.

Quelle: www.stern.de