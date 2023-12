Kriminalität - 29-Jähriger soll bei Berliner Hochzeit erschossen worden sein

Bei einer Berliner Hochzeit soll ein 29-jähriger Mann erschossen worden sein. Nach vorläufigen Erkenntnissen sagte die Polizei am Freitag, er sei angeschossen worden, als er am Donnerstagabend an zwei Männern vorbeiging, die auf dem Bürgersteig stritten. Ein Bekannter brachte den 29-Jährigen ins Krankenhaus, wo er nach einem Schuss in den Arm operiert wurde. Berichten zufolge sind die beiden an der Auseinandersetzung beteiligten Männer derzeit nicht identifiziert. Die Polizei ermittelt zu den konkreten Hintergründen.

Nachricht von der Polizei

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de