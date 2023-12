Kassel - 20-Jähriger schwer verletzt: Tatverdächtiger junger Mann

In Kassel sollen ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger bei einer Auseinandersetzung nach einem gemeinsamen Besuch eines Weihnachtsmarktes schwer verletzt worden sein. Gegen den Teenager werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft der nordhessischen Stadt am Donnerstag mit.

Den Informationen zufolge gehören der Tatverdächtige und der 20-Jährige einer mehrköpfigen Bande an. Augenzeugenberichten zufolge kam es nach dem Besuch eines Weihnachtsmarktes in der Nacht zum Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen an einer Bushaltestelle zu einem Streit.

Bei einem Streit soll der 17-Jährige dem drei Jahre älteren Mann ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der 20-Jährige zu Boden ging und ihn ins Gesicht schlug. Gehen Sie auf den Asphalt. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die eine Notoperation erforderten. Das Leben des Mannes ist weiterhin in Gefahr.

Der 17-Jährige flüchtete nach dem Vorfall, wurde jedoch bei einer Massendurchsuchung des Zuges im Bahnhof Kassel-Wilhelmsothe von Sicherheitskräften und der Bundespolizei festgenommen. Laut Polizei stand der junge Mann nicht unter Alkoholeinfluss. Er wurde am Donnerstagmorgen festgenommen und freigelassen, weil es keinen Grund für seine Festnahme gab. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel sagte, die Hintergründe des Streits seien unklar.

Polizeibericht

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de