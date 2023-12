Letzte Folge - 19 Fälle abgeschlossen: Diese „Tatort“-Ermittler werden 2024 zum letzten Mal ermitteln

Das hessische „Tatort“-Ermittlerteam Anna Janneke und Paul Brix aus Frankfurt wird im nächsten Jahr seinen letzten Einsatz durchführen. Wie der zuständige Hessische Rundfunk am Dienstag mitteilte, endet die Veranstaltung nach 19 Fällen. Die letzten Dreharbeiten zu den beiden Schauspielern Wolfram Koch und Margarita Brojic sind gerade zu Ende gegangen. Derzeit gibt es keinen konkreten Veröffentlichungstermin für den Film „Frankfurt Hills is Green When the Flowers Bloom“. Die beiden ermitteln seit 2014 gemeinsam.

Das Frankfurter „Tatort“-Team ermittelt seit 2014

Auch die beiden Schauspieler äußerten in entsprechenden Mitteilungen ihre Meinung. Für Brojci ist der Einsatz beim Frankfurter „Tatort“ „Spaß pur“. Klar ist, dass sie mit Koch erst den Abschied von der Krimireihe nehmen wird. Sie kennen sich schon seit Jahren, auch während ihrer Auftritte im Union Theatre. Brojic sagte in einer Erklärung: „Jetzt ist es an der Zeit, uns von Frankfurt zu verabschieden, denn wir wollen wieder aufbrechen und an anderen Projekten, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und mehr Zeit mit meinen Enkelkindern arbeiten.“

Für Koch geht „eine sehr schöne, jahrelange Reise“ zu Ende. Es mache immer „viel Spaß“, mit seinem Kollegen Broch zu arbeiten und Zeit zu verbringen: „Wir sind alle eine Familie geworden.“ Er bedankt sich zunächst beim Publikum. „Jetzt starten wir eine neue Reise – darauf freue ich mich, das war's.“ „, fuhr Koch fort.

Nachfolger für Broich und Koch stehen noch nicht fest

Wie ebenfalls bekannt gegeben wurde, laufen die Ermittlungen im Rahmen der „Tatort“-Reihe in und um Frankfurt am Main weiter, ein neues Team steht jedoch noch nicht fest. Eine Entscheidung darüber, wer die beiden scheidenden Kommissare ersetzt, soll Anfang 2024 fallen. Der Kriminalhauptkommissar Frank Steier, gespielt von Joachim Król, ermittelte von 2011 bis 2015 gegen Janneke und Brix. Von 2011 bis 2013 wurde Król von Nina Kunzendorf unterstützt.

