Weihnachts-Kultfilm - 15 Dinge, die Sie über Liebe wissen müssen

• Zur Einstimmung hier zunächst der Trailer:

• Die Willkommensszene am Anfang und am Ende des Films ist real. Regisseur Richard Curtis schickte ein Team von Fotografen eine Woche lang zum Filmen zum Flughafen Heathrow und bat dann die fotografierten Personen, das Filmmaterial zu verwenden.

• Curtis drehte zunächst ZWEI FILME gleichzeitig. Im Mittelpunkt eines Bildes steht der Premierminister, gespielt von Hugh Grant, und im anderen Bild steht der Schriftsteller Jamie, gespielt von Colin Firth. Da die beiden Handlungsstränge so ähnlich waren, beschloss er, sie für „Tatsächlich Liebe“ zu kombinieren.

• Hugh Grant hasst das: Er tanzt zum „Jump (For My Love)“ der Pointer Sisters in seinem Zimmer in der Downing Street 10. Er glaubte, dass ein Premierminister so etwas niemals tun würde. Unabhängig davon ist diese Aufnahme eine der lustigsten im Film:

• Der See, in dem Jamie (Colin Firth) und seine portugiesische Assistentin Aurelia (Lucia Moniz) baden, ist tatsächlich nur 45 cm tief, also müssen die beiden niederknien und so tun, als würden sie schwimmen. Außerdem wimmelte es in der Gegend von Mücken, und Faith wurde mehrere Male gebissen, darunter ein Biss, der auf die Größe einer Avocado anschwoll.

• Im Film spricht Karen (Emma Thompson) über ihren „Bruder“ David (gespielt von Hugh Grant). Tatsächlich war Thompson eineinhalb Jahre älter als Grant.

• Tatsächlich wurde Love 2004 für zwei Golden Globes nominiert, für das beste Drehbuch und das beste Musical/die beste Komödie, ging aber letztlich leer aus.

• Einer der witzigsten Handlungsstränge ist die Geschichte von Colin, einem unbeholfenen Caterer, der schon immer Pech mit Frauen hatte, aber am Ende die Herzen von drei Traumfrauen in Amerika erobert. Schauspieler Kris Marshall war so aufgeregt, dass er in 21 Einstellungen von drei Schönheiten ausgezogen wurde, dass er seinen Scheck mit seinem Tageslohn zurückgab. Eine dieser Frauen war January Jones, die vier Jahre später als Don Drapers Frau Betty in „Mad Men“ berühmt werden sollte.

• Richard Curtis sagte in einem Interview, dass Stacey Snider, die Leiterin der Koproduktionsfirma Universal, vorausgesagt habe, dass „Love Indeed“ an den Kinokassen 50 Millionen Dollar weniger kosten würde, wenn er alles behalten würde. Doch weil er erst als Teenager ins Kino ging und nackte Menschen auf der Leinwand sehen wollte, behielt er die Clips – und um sein jüngeres Ich nicht zu verraten.

• Zur Erinnerung: Der Film kostete 45 Millionen US-Dollar und spielte weltweit etwa 247 Millionen US-Dollar ein. Darüber hinaus waren die DVD-Verkäufe über die Jahre hinweg sehr gut (vor allem zu Weihnachten).

• Für viele ist der Star des Films: der abgewrackte Rockstar Billy Mac. Die Rolle markiert einen großen internationalen Durchbruch für den 54-jährigen Schauspieler Bill Nighy, der in Großbritannien seit langem ein bekannter Name ist. Mikes Lied „Christmas Is Everywhere“, eine Coverversion des Caveman-Songs „Love Is Everywhere“ aus dem Jahr 1967, wurde zum Titelsong des Films. Das Video erinnert bewusst an Robert Palmer-Videos aus den 1980er Jahren. Das Prinzip von „Addicted to Love“, „Simply Irresistible“ und „I isn’t Mean to Turn You On“ ist immer das gleiche: Palmer singt vorne, und hinter ihr folgen schöne, ähnlich gekleidete Frauen. Der Rhythmus bewegt sich.

"Weihnachten steht vor der Tür":

"Süchtig nach Liebe":

• Claudia Schiffer macht kurz vor Ende des Films einen Cameo-Auftritt und flirtet hitzig mit Liam Neeson. Berichten zufolge erhielt sie in weniger als einer Minute 300.000 US-Dollar.

• Anfang dieses Jahres versammelten sich einige der Schauspieler erneut vor der Kamera, um eine Viertelstunde lang die Leistungen ihrer Charaktere im Laufe der Jahre zu dokumentieren. Der Kurzfilm wurde im März von der BBC im Rahmen ihrer Spendenaktion „Red Nose Day“ ausgestrahlt. Ja, Hugh Grant tanzt wieder.

• Was die Kritiker sagten: „Eine sehr witzige romantische Komödie, ein entzückendes Konfekt, wunderschön verpackt und perfekt konstruiert wie ein Rolls-Royce. Es ist frecher Humor, ein köstliches Konfekt. Mit einer unglaublich attraktiven Besetzung, einer selbstbewussten Regie und einem Mit seiner allumfassenden Romantik wird dieser Film auf beiden Seiten des Atlantiks ein großer Erfolg sein.“ („Kind“)

„Eine epische romantische Komödie, die darauf hofft, in den Oscar-Wettbewerb zu kommen. Sie fühlt sich weniger wie ein Film an, sondern eher wie eine Zusammenstellung eines Plattenlabels oder eine Sitcom-Kurzfassung.“ (The New York Times)

„Tatsächlich versucht Liebe uns davon zu überzeugen, dass es vollkommen romantisch ist, was ihn zum am wenigsten romantischen Film aller Zeiten macht. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir alle die Liebe aufgeben und mit unserem Leben weitermachen.“ („The Atlantic“ „)

• Richard Curtis hatte folgendes zu sagen: „Der einzige Albtraum, den ich je in meinem Leben hatte, war „Tatsächlich Liebe“. Im Drehbuchstadium funktionierte alles großartig, aber als wir den Film fertig hatten und ihn beim Schnitt sahen, war er fertig war... eine Katastrophe. Es enthielt zwölf Geschichten, und es war äußerst schwierig, sie in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, wie dreidimensionales Schach. Man hätte es ewig spielen können, aber es muss zur Weihnachtszeit veröffentlicht werden.“

Tatsächlich Liebe wird am 26. Dezember um 20:15 Uhr und am 28. Dezember 2023 um 13:15 Uhr ausgestrahlt, beide auf Vox. Dieser Artikel stammt aus den stern-Archiven und wurde erstmals am 23. Dezember 2017 veröffentlicht.

