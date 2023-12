Großaufnahme Christmas Special - 15 Dinge, die Sie über „Ist das Leben nicht schön?“ wissen sollten

•Der Film war ein Misserfolg, als er 1946 in die Kinos kam. An den Kinokassen spielte der Film rund 3,3 Millionen US-Dollar ein. Die Produktionskosten betrugen etwa 3,5 Millionen US-Dollar, ein ziemlich hohes Budget für eine unabhängige Produktion.

•Literarische Quelle ist Philip Van Doren Sterns Kurzgeschichte „The Great Gift“ aus dem Jahr 1939. Da der Autor keinen Verleger fand, verschickte er es 1943 als Weihnachtskarte an 200 Freunde und Bekannte. Eine 24-seitige Broschüre landete auf dem Schreibtisch des Produzenten David Hempstead in den RKO Picture Studios. Er kaufte den Stoff für 10.000 US-Dollar, aber eine Adaption mit Cary Grant in der Hauptrolle schaffte es nie über die Planungsphase hinaus. Regisseur Frank Capra kaufte die Rechte später für den gleichen Betrag.

•Die Autorin Dorothy Parker hat zum Drehbuch beigetragen, wird jedoch nicht erwähnt.

•Eines der größten Sets in der Geschichte Hollywoods wurde für die Filmstadt Bedford Falls auf der Encino Ranch der RKO Studios gebaut. Innerhalb von zwei Monaten entstanden auf einer Fläche von 16.000 Quadratmetern drei Häuser, 75 Geschäfte, ein Wohngebiet, ein Gewerbegebiet und ein Slumgebiet. Die Hauptstraße ist 275 Meter lang. Viele der damals gepflanzten Bäume stehen noch heute.

•Die Dreharbeiten dauerten vom 8. April bis zum 27. Juli 1946 und die kalifornische Hitze war für die Schauspieler besonders schwierig, da sie für die Dreharbeiten Winterkleidung tragen mussten. Während der Dreharbeiten zu der Szene, in der Angel Clarence den Helden George Bailey rettet, waren es 32 Grad. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass James Stewart stark schwitzt.

•So sieht der Trailer aus:

•Die Familie Martini im Film basiert auf Frank Capras eigener Familie, die 1903 aus Sizilien in die Vereinigten Staaten einwanderte. Die Ziege in ihrem Auto ist eine ironische Anspielung auf ihren Nachnamen: Capra ist das italienische Wort für Ziege.

•In einer Szene hält Officer Burt eine Zeitung in der Hand, auf der ein Teil der Schlagzeile steht. Der vollständige Text ist „Smith Wins Nomination“, Referenz Frank Capras Klassiker „Mr. Smith Goes to Washington“ mit James Stewart aus dem Jahr 1939.

•Da Frank Capra mit Originalton ohne Overdubbing filmen wollte, entwickelte er eine neue Art von Kunstschnee aus Löschschaum, Seife und Wasser. Bisher wurden weiße Cornflakes verwendet, um Winterpracht vorzutäuschen, doch diese waren für Capras Absichten zu laut. Der einzige Oscar des Films ging an die Spezialeffektexperten von RKO Studios.

•Haben Sie zwanzig Minuten Zeit? Hier ist die Produktion von 1990:

• Life Isn't Beautiful war der erste von nur zwei Filmen der Produktionsfirma Liberty Films, die 1945 von den Regisseuren Frank Capra, William Wyler und George Stevens im April gegründet wurde. Das zweite war das Politdrama „State of the Union“ (1948) mit Spencer Tracy und Katharine Hepburn in den Hauptrollen. Das Unternehmen wurde 1947 von Paramount übernommen und 1951 aufgelöst.

•Ursprünglich kam „Isn't It a Wonderful Life?“ im Januar 1947 in die US-amerikanischen Kinos. Da die Produzenten ihn dennoch in den Oscar-Wettbewerb bringen wollten, verzögerten sie den Drehbeginn auf Dezember 1946. Im Nachhinein war dies ein Fehler, der dem Film schweren Schaden zufügte, da er in direkter Konkurrenz zu William Wylers Kriegsrückkehr-Epos „Die besten Jahre unseres Lebens“ stand, das sieben Oscars für den besten Film gewann und zum kommerziell erfolgreichsten Film von wurde die 1940er Jahre. Frank Capra gewann lediglich den Golden Globe Award als Bester Regisseur.

• 1973 enthüllte James Stewart in einem faszinierenden Interview mit dem britischen Fernsehsprecher Michael Parkinson „Isn't It a Wonderful Life?“, dass es sich dabei um seinen Lieblingsfilm von all seinen Filmen handelte:

•Was der Rezensent sagte: „Es ist ergreifend, aber so geschickt geschrieben, inszeniert und gespielt, dass man es glauben möchte.“ (Newsweek)

„Ein wunderschöner und wundervoller Film. Als bester Film Hollywoods hat er nur einen gefährlichen Rivalen: Die besten Tage unseres Lebens“ (Time)

„Während Mr. Capras Film voller eigenwilliger Stimmung ist, ist er auch voller einfacher, kitschiger Klischees.“ (The New York Times)

„Es ist so förmlich, dass es wie künstliches Babygeplapper wirkt.“ (The New Yorker)

• Frank Capra sagte Folgendes: „Es ist mir egal, ob Kritiker ‚Ist das Leben nicht schön?‘ sagen, Jubel oder Kritik. Ich denke, es ist der großartigste Film, den ich je gemacht habe. Das war er nicht gemacht für gelangweilte Kritiker, nicht für abgestumpfte Literaten. Es ist ein Film, der zu den Unterdrückten spricht, zu den Unterdrückten. Die Armen um sie herum sagen: „Kopf hoch, mein Kind!“ Niemand, der einen Freund hat, ist wirklich arm. Drei Freunde – und du bist reich! "

3Am Samstag wird „Isn’t It Wonderful?“ ausgestrahlt, 25. Dezember 2023 um 20:10 Uhr. Dieser Artikel stammt aus den stern-Archiven und wurde erstmals am Weihnachtstag 2016 veröffentlicht,

