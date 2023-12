10 der besten Orte für Silvesterfeuerwerk, Partys und mehr

Wenn ja, haben diese Reiseziele auf der ganzen Welt einen wohlverdienten Ruf für großartige Silvesterpartys. Musik, Nachtleben, Partys und kulinarische Traditionen zu Silvester gehören definitiv dazu - aber das Feuerwerk ist an diesen Orten der Hingucker schlechthin.

Planen Sie jedes Jahr frühzeitig, wenn Sie die besten Partys und die besten Plätze für das Feuerwerk ergattern wollen. Einige Veranstaltungsorte verlangen Eintritt, und die Tickets sind manchmal schon Monate vorher ausverkauft.

Folgen wir also Mitternacht rund um den Globus - hier sind 10 großartige Orte, an denen Sie eine unvergessliche Silvesternacht erleben können:

Sydney

Sydney, Australien, ist eine der ersten internationalen Großstädte, die das neue Jahr um Mitternacht begrüßen. Das große Feuerwerk findet im Hafen von Sydney statt und bietet mit dem Opernhaus und der Harbour Bridge eine spektakuläre Kulisse.

Inseln im Hafen oder familienfreundliche Parks auf beiden Seiten des Hafens bieten tolle Aussichten. Die besten Aussichtspunkte sind oft schon früh ausgebucht. Zu den weiteren Veranstaltungen am frühen Abend gehören Zeremonien der Ureinwohner und eine Show der mit Lichtern geschmückten Boote im Hafen.

Ein Pluspunkt für Sydney: Der Sommer fängt dort gerade erst an, so dass Sie auch die Strände der Stadt nutzen können, darunter Manly, Bondi und Bronte.

Taipeh, Taiwan

Silvesterin Taipeh, der Hauptstadt der Insel Taiwan, ist ein visuelles Spektakel.

Das höchste Gebäude der Stadt, Taipei 101, ist der Ausgangspunkt für ein lebhaftes, vertikales Feuerwerk. Zu den besten Plätzen, um das Ereignis zu beobachten, gehören der Tiger Mountain (für die Fernsicht), die National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall (bekannt für einige der besten Aussichten auf Taipei 101) und das Xinyi Commercial District, das schon früh ziemlich überfüllt ist.

Die Stadt sponsert auch musikalische Darbietungen auf der Taipeh City Hall Plaza im Vorfeld des großen Ereignisses.

Bangkok

Auf der Suche nach dem besten Nachtleben Asiens fällt Reisenden oft Bangkok ein. Die Stadt ist also der ideale Ort, um das neue Jahr einzuläuten, wenn Sie Menschenmassen, helle Lichter, Lärm und Ausgelassenheit mögen.

Erleben Sie ein beeindruckendes Feuerwerk im ICONSIAM, einem großen Einkaufs- und Unterhaltungszentrum am Chao Phraya River. Vielleicht möchten Sie die Feierlichkeiten in einer der atemberaubenden Bars von Bangkok fortsetzen, z. B. im Sky Beach Bangkok, der höchsten Bar der Stadt, oder im Sirocco, das ebenfalls hoch über den belebten Straßen liegt.

Wenn Ihnen das Feiern zu viel wird, sollten Sie sich am 1. Januar eine Auszeit in einem Tempel gönnen. Der Wat Pho ist für seinen liegenden Buddha bekannt - aber auch für seine Menschenmassen. Noch ruhiger geht es im nahe gelegenen Wat Suthat zu.

Dubai

Der Burj Khalifa in Dubai ist einer der aufsehenerregendsten Wolkenkratzer der Welt, und zu Silvester ist er noch auffälliger.

Im Jahr 2023 hält der Burj Khalifa den Rekord für das höchste Gebäude der Welt (828 Meter), und an seinem Fuß versammeln sich Menschenmassen, um das neue Jahr mit einem beeindruckenden Feuerwerk zu begrüßen. Das nicht weit entfernte Burj Plaza ist ein wenig ruhiger und bei Familien beliebt.

Dubai hat sich einen guten Ruf als kulinarisches Reiseziel erworben. Besuchen Sie Restaurants wie das Orfali Bros, das von drei Brüdern aus Syrien gegründet wurde, oder das Baku Cafe, das aserbaidschanische Gerichte serviert. Und wenn Sie Lust auf Shopping haben, besuchen Sie die Dubai Mall, eine der größten der Welt.

Kapstadt

Kapstadt ist eine der am schönsten gelegenen Städte in Afrika - und der Welt. Das Silvesterfeuerwerk in dieser südafrikanischen Stadt macht sie noch spektakulärer.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Restaurant sind, sollten Sie das Pier besuchen, das eine vegetarische Speisekarte anbietet. Es liegt an der Victoria & Albert Waterfront, von wo aus man das Feuerwerk gut beobachten kann. Wenn Sie auf Musik stehen, können Sie im Amphitheater am Wasser sieben Stunden lang Live- und DJ-Musik hören.

Machen Sie das Beste aus Ihrer Reise und besuchen Sie Südafrikas berühmte Weingüter rund um Kapstadt, wie Leeu Estates. Wie in Sydney beginnt auch in Kapstadt gerade der Sommer, also eine gute Zeit, um sich im Freien aufzuhalten.

Rom

Die Einwohner Roms wissen, wie man ein gutes Bacchanal veranstaltet - und das schon seit über 2.000 Jahren. Für ein Feuerwerk sollten Sie sich zum Circus Maximus begeben, dem antiken Schauplatz von Wagenrennen und Vergnügungen - eine visuelle Show, die auch die antiken Partyveranstalter aus den glorreichen Jahren des Römischen Reiches beeindrucken würde.

Silvester ist auch etwas für die Ohren. Unter den Veranstaltungen: Das Amore Festival, das sich auf elektronische Tanzmusik konzentriert und sein 20-jähriges Bestehen feiert. Für die eher klassisch orientierten Besucher gibt es unter anderem das Konzert der Drei Tenöre im Flaiano Theater.

Wenn Sie nicht zu viel feiern wollen, können Sie die musikalische Rom-Parade genießen, bei der am Neujahrstag unter anderem Marschkapellen auftreten. Und vergessen Sie Ihre rote Unterwäsche nicht!

London

Das stattliche London bietet immer eine bemerkenswerte Kulisse für das Silvesterfeuerwerk, das in Westminster, in der Nähe des London Eye und des Big Ben stattfindet.

Die Eintrittskarten für 2023 im offiziellen Veranstaltungsbereich sind (wie üblich) bereits ausverkauft, aber vielleicht können Sie das Feuerwerk von Hügeln wie Primrose Hill, Parliament Hill auf Hampstead Heath, Greenwich Park und Alexandra Palace aus kostenlos sehen. Sie können auch versuchen, einen Platz auf Brücken wie der Millennium Bridge und der Southwark Bridge zu finden.

Ein weiterer großartiger Aussichtspunkt ist eine Flussfahrt, bei der Sie das Spektakel von der Themse aus genießen können.

Eine traditionelle Art, das neue Jahr zu begrüßen, ist, sich in einem der ältesten Pubs Londons niederzulassen, z. B. in der Old Bell Tavern, die seit 1670 Getränke für Erwachsene ausschenkt.

Rio de Janeiro

Wenn Sie das neue Jahr mit etwa 3 Millionen anderen Menschen an einem warmen Strandort mit brasilianischem Flair begrüßen möchten, sollten Sie nach Rio de Janeiro reisen.

Die Hauptveranstaltung am Copacabana-Strand, die schon vor Einbruch der Dunkelheit beginnt, bietet traditionell eine Vielzahl von Musikdarbietungen und ein Feuerwerk. Wenn Sie im klassischen Rio-Stil feiern möchten, besuchen Sie die Jobi Bar. Sie ist eine gesellschaftliche Institution in der Stadt, die seit den 1950er Jahren besteht.

Sie suchen eine tolle Aussicht? Besuchen Sie die Vista Chinesa, eine kleine chinesische Pagode, die einen fantastischen Rundblick bietet.

New York City

DerTimes Square in Manhattan ist in den Vereinigten Staaten ein Synonym für Silvester. Selbst wenn Sie den 10-9-8-Countdown nicht persönlich miterlebt haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie den berühmten Ball Drop im Fernsehen gesehen haben. (Die Kugel wurde 1907 zum ersten Mal fallen gelassen und ist seither jedes Jahr gefallen, mit Ausnahme von zwei Jahren während des Zweiten Weltkriegs).

Wenn Sie keine Lust haben, sich mit gefühlt der Hälfte der Menschheit auf den Times Square zu drängen, gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten:

- Genießen Sie das Feuerwerk und den Spaß am Grand Army Plaza, der direkt am Prospect Park in Brooklyn liegt. Für die beste Aussicht müssen Sie möglicherweise früh da sein.

- Da New York eine Flussstadt ist, können Sie mit einer Circle Line-Kreuzfahrt auf dem Wasser feiern und dabei eine tolle Aussicht genießen.

Las Vegas

Las Vegas ist das ganze Jahr über hell erleuchtet, aber zu Silvester ist die Stadt in voller Blüte.

Der Strip ist für den Autoverkehr gesperrt, und die Fußgänger übernehmen die Führung für ein Fest, das Vegas würdig ist. Um Mitternacht schießen verschiedene Kasinos ein beeindruckendes Feuerwerk von den Dächern ihrer Gebäude ab. Seien Sie früh genug da, um sich einen guten Platz zu sichern.

Und dann gibt es da noch all die Vegas-Shows, die Sie vielleicht zuerst sehen möchten; z. B. die Impossible-Show von David Blaine, die den Abend mit etwas Magie bereichert .

Genau wie bei Glückssträhnen ist es in Vegas nicht immer heiß. Denken Sie daran, die Wettervorhersage zu prüfen und sich warm anzuziehen - in der Wüste kühlt es nachts stark ab, vor allem im Winter.

Quelle: edition.cnn.com