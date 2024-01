Ziua mondială de luptă împotriva SIDA: 5 moduri în care puteți face diferența

Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății , peste 30% din noile infecții cu HIV se înregistrează la persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani. În combinație cu numărul tot mai mare de copii infectați la naștere, aproximativ 5 milioane de tineri trăiesc în prezent cu HIV.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, "se estimează că 38,4 milioane de persoane trăiau cu HIV la sfârșitul anului 2021".

CNN Impact Your World a discutat cu doi activiști de profil din domeniul SIDA despre cinci moduri în care noi toți putem juca un rol în prevenirea HIV și SIDA în rândul tinerilor.

1. Cunoaște-ți statutul

Cunoașterea statutului tău HIV este crucială. Unii oameni cred că își cunosc statutul pentru că au făcut un singur test HIV la un moment dat. Dar HIV poate fi transmis oricând prin sânge, spermă, fluide vaginale sau chiar prin laptele matern al unei persoane infectate.

Deondre Moore este un activist HIV/SIDA în vârstă de 28 de ani. El a fost diagnosticat cu virusul la vârsta de 19 ani.

Deondre Moore, ambasador al Fundației Elizabeth Taylor AIDS, a fost diagnosticat cu HIV la 19 ani.

"Dacă îți cunoști statutul, asta te împuternicește", a declarat Moore pentru CNN. "Asta te protejează pe tine, asta protejează următoarea persoană și te ajută să te orientezi și să știi ce să faci în continuare."

Cunoașterea statutului tău arată că îți pasă de tine și de partenerii tăi sexuali. CDC sugerează că orice persoană care are relații sexuale nesigure sau împarte ace de droguri ar trebui să se testeze cel puțin o dată pe an.

Instrumente online precum AIDS Vu oferă informații și resurse specifice din punct de vedere geografic pentru testare.

2. Opriți stigmatizarea

Mulți oameni au temeri, prejudecăți și atitudini negative cu privire la HIV și SIDA, care ar putea să nu fie înrădăcinate în fapte. Ceea ce este un fapt: Stigma duce la discriminare, ceea ce poate marginaliza comunitatea afectată de HIV.

În vârstă de 24 de ani, Moore privește înapoi la diagnosticul său din 2014. Atunci și-a dat seama că trebuie să treacă peste propriile gânduri și concepții greșite despre HIV.

"Tot ce am auzit de fapt a fost: "Probabil că vei muri în curând". Aceasta a fost lipsa de educație pe care am avut-o."

Ashley Rose Murphy a petrecut mai multe luni în comă în timp ce se lupta cu HIV în copilărie.

Ashley Rose Murphy, în vârstă de 20 de ani, s-a născut cu HIV, fiind expusă de către mama sa naturală infectată în uter.

Ashley Rose Murphy, în vârstă de 24 de ani, s-a născut cu HIV. În prezent, ea călătorește prin lume pentru a susține tinerii care trăiesc cu HIV și SIDA.

Murphy este acum ambasador al Fundației Elizabeth Glaser Pediatric AIDS. Atât ea, cât și Moore sunt de acord că există un decalaj generațional între persoanele care erau în viață în timp ce boala era considerată o condamnare la moarte și cele născute mai târziu.

"Acești părinți sunt mai mult decât conștienți de ceea ce s-a întâmplat în anii '80 și sunt speriați", a spus Murphy. "Există multă rușine și tăcere rămasă din acea perioadă.

"Pe de altă parte, generația mea, nu a trăit în anii '80, așa că nu înțelege pe deplin epidemia de SIDA".

Moore a adăugat: "Pentru a diminua stigmatizarea, pentru a ucide ideea că HIV arată ca în anii '80, trebuie să vorbim despre asta."

Amândoi au spus că concepțiile greșite și stigmatizarea în jurul HIV sunt ceea ce îi determină să susțină public cauza SIDA.

Moore își amintește când i-a spus mamei sale că vrea să spună bisericii din orașul său natal despre statutul său HIV.

"Era atât de mult stigmat în jurul împărtășirii, încât ea s-a temut", și-a amintit el. "Îi era teamă de modul în care m-ar trata oamenii, îi era teamă de modul în care ar fi fost luat de lumea exterioară".

În ciuda temerilor mamei sale, Moore și-a spus povestea. Ceea ce îl alimentează acum este impactul pe care l-a avut asupra tinerilor din statul său natal, Texas.

"Am devenit un efect de domino care a continuat să se producă", a declarat Moore pentru CNN. "Întotdeauna mă gândesc la ce pot face pentru ca bebelușii sau tinerii să nu fie nevoiți să crească cu grija HIV toată viața lor".

De asemenea, puteți juca un rol esențial în reducerea stigmatizării și discriminării, oferind sprijin persoanelor care trăiesc cu HIV și vorbind împotriva miturilor și stereotipurilor.

3.Educați-vă și răspândiți vestea

În timp ce era în liceu, Murphy a călătorit prin lume vorbind despre HIV și SIDA. Odată, profesorul ei de sănătate i-a cerut să scrie un eseu despre discursurile sale.

"Discutasem despre faptul că sunt foarte sănătoasă, că am un viitor grozav, că pot crește, că pot avea copii și o familie", își amintește Murphy. "Când profesoara mea a citit acest lucru, a spus 'Nu știam asta'. A trebuit să o educ pe educatoare".

Educația joacă un rol crucial în lupta împotriva HIV și SIDA. Tinerii care știu mai multe despre HIV/SIDA sunt mai predispuși să se testeze. Educația privind HIV/SIDA în școli este o strategie de intervenție bine dovedită. Dar nu este întotdeauna disponibilă.

"Multe dintre școlile publice din Statele Unite nu impun o educație sexuală cuprinzătoare și inclusivă", a spus Moore.

Atât Murphy, cât și Moore sugerează să vorbiți cu medicul de familie și să căutați resurse credibile de informare, cum ar fi HIV.gov și avocați ca ei. "Sper ca vocea mea să spargă stigmatizările și să educe oamenii", a spus Murphy.

4. Fiți un aliat

Există câteva lucruri simple pe care le puteți face pentru a fi un aliat al comunității afectate de HIV.

Murphy a spus că o mare parte este includerea acesteia în conversațiile obișnuite.

"Fiind capabil să vorbești la întâmplare despre HIV și fiind cât mai confortabil să discuți despre asta puțin câte puțin, poate deveni o parte normală a conversației", a spus ea.

Deveniți un ascultător activ care poate oferi sprijin și asigurarea că infecția poate fi gestionată.

Încurajați pacienții cu SIDA și HIV să respecte protocoalele lor medicale. Un tratament HIV adecvat la timp poate face diferența în evoluția SIDA.

"Este în propria curte", a spus Moore. "Cu cât mai mulți oameni cunosc aceste fapte, cu atât mai mult le pot spune oamenilor."

5.Donați pentru cauze legate de SIDA

Organizațiile caritabile legate de HIV și SIDA urmăresc să prevină noi infecții prin încurajarea unui comportament sexual mai sigur și prin distribuirea de metode de prevenire (cum ar fi prezervative, medicamente etc.). Deși niciuna dintre acestea nu poate vindeca HIV sau SIDA, unele organizații caritabile finanțează în plus cercetări pentru găsirea unui leac. Iată câteva organizații de caritate aprobate de Impact Your World pe care le puteți sprijini.

