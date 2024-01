Medicamentul pentru Alzheimer încetinește progresia declinului cognitiv în cadrul unui studiu clinic, spun producătorii de medicamente

Medicamentul, testat în cadrul unui studiu clinic global de fază 3, a îndeplinit, de asemenea, toate criteriile secundare de evaluare, demonstrând o "angajare a țintei" cu niveluri reduse de amiloid - o proteină care este una dintre caracteristicile bolii Alzheimer - și efecte pozitive asupra cogniției și capacității de a îndeplini sarcinile zilnice, în comparație cu un placebo.

"Credem că a ajuta la atenuarea acestor poveri va avea un impact pozitiv asupra societății în ansamblu", a declarat Haruo Naito, directorul general al Eisai, într-o declarație. "În plus, rezultatele studiului Lecanemab Clarity AD demonstrează ipoteza amiloidului, în care acumularea anormală de Aβ în creier este una dintre principalele cauze ale bolii Alzheimer."

Cu toate acestea, Dr. Richard Isaacson, director al Clinicii de prevenire a bolii Alzheimer din cadrul Centrului pentru sănătatea creierului de la Colegiul de Medicină Schmidt al Universității Florida Atlantic, a declarat pentru CNN că rezultatele studiului nu sunt o dovadă a ipotezei amiloide.

"Dovedește că, la persoanele cu o anumită cantitate de amiloid în creier, într-un anumit stadiu al bolii, acest medicament funcționează. În ceea ce privește dovedirea unui mecanism prin utilizarea unui medicament, nu. Alzheimer este o boală foarte eterogenă."

Dar el spune că acest lucru nu diminuează importanța potențială a studiului.

"În trecut, reducerea amiloidului din creier nu a fost întotdeauna legată de îmbunătățiri cognitive sau de orice îmbunătățiri clinice semnificative. În acest studiu, fiecare punct final a fost pozitiv. Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată înainte".

Aproximativ 2,8% dintre participanții la studiu care au luat medicamentul au avut un efect secundar simptomatic numit ARIA-E, umflarea creierului, dar niciunul dintre cei care au luat placebo nu a avut acest lucru. Rata de ARIA-H simptomatic, sângerare cerebrală și acumularea de fier în țesuturi, a fost de 0,7% în grupul cu medicamente și de 0,2% în grupul placebo.

În general, au existat efecte secundare ARIA la 21,3% dintre participanții la studiu care au luat lecanemab, dar Isaacson avertizează că, atunci când oamenii primesc acest tip de tratament, trebuie să fie monitorizați îndeaproape pe tot parcursul procesului. Efectele secundare simptomatice sunt o măsură mai importantă, spune el.

"Atunci când acest medicament este utilizat corect, efectele secundare sunt controlabile, iar rezultatele negative pot fi prevenite în majoritatea cazurilor", a spus el.

Asociația Alzheimer și-a exprimat speranța cu privire la rezultate.

"Pentru persoanele aflate în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer, acest tratament are potențialul de a schimba cursul bolii într-un mod semnificativ din punct de vedere clinic", a declarat asociația într-o declarație. "Aceste rezultate indică faptul că lecanamab poate oferi oamenilor mai mult timp la sau aproape de abilitățile lor depline pentru a participa la viața de zi cu zi, pentru a rămâne independenți și pentru a lua decizii viitoare privind îngrijirea sănătății. Tratamentele care oferă aceste beneficii celor cu insuficiență cognitivă ușoară (MCI) datorată bolii Alzheimer și demenței Alzheimer timpurii sunt la fel de valoroase ca și tratamentele care prelungesc viața celor cu alte boli terminale."

Isaacson a fost de acord: "Îmi imaginez o lume în care, în anii următori, acest lucru, acest tip de tratament va fi unul dintre numeroasele instrumente din setul nostru de instrumente în gestionarea bolii Alzheimer."

Deși rezultatele provin doar din date preliminare, companiile spun că intenționează să le publice într-o revistă de specialitate și intenționează să prezinte datele pentru a solicita aprobarea autorităților de reglementare din SUA până la sfârșitul lunii martie.

Biogen este, de asemenea, compania din spatele unui alt medicament pentru Alzheimer, Aduhelm, care a fost aprobat în mod controversat de FDA în iunie 2021. Aduhelm a fost primul medicament nou pentru Alzheimer aprobat în aproape 20 de ani, dar au existat întrebări cu privire la eficacitatea și costul său. FDA a restrâns rapid grupul de persoane care ar putea să îl primească și nu este clar câți medici îl vor prescrie din cauza incertitudinii legate de rezultatele sale.

Aduhelm a fost, de asemenea, forța motrice din spatele unei creșteri masive a primelor Medicare Partea B pentru 2022, iar Medicare a restricționat acoperirea în aprilie.

Tami Luhby de la CNN a contribuit la acest reportaj. corecție: O versiune anterioară a acestei știri a declarat greșit procentul de participanți la studiu care au avut efecte secundare.

