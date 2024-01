Zece ani de la boom la faliment, fotbalul chinezesc în picaj

La un deceniu după ce banii chinezi au făcut valuri pe piața mondială a fotbalului, certitudinea de odinioară că China va deveni un jucător important în acest sport pare din ce în ce mai mult un pariu cu șanse mari.

Decizia de a renunța la drepturile de organizare a finalei Cupei Asiei de anul viitor, luată de China la sfârșitul săptămânii trecute, invocând incertitudinile Covid-19, a lăsat fotbalul chinez în fața unui viitor incert.

Organizarea campionatului continental cvadrienal în nouă arene noi și strălucitoare și un stadion reconstruit ar fi trebuit să fie un pas înainte spre realizarea ambiției președintelui Xi Jinping de a găzdui Cupa Mondială.

Acum, acest vis pare să fie mai departe ca niciodată.

Impactul măcinant al crizei mondiale din domeniul sănătății și urmărirea de către China a unei strategii de zero-Covidiu, împreună cu dificultățile tot mai mari din cadrul sectorului de afaceri care a finanțat multe dintre cluburile din țară, au lăsat jocul în agitație.

"Luciditatea a dispărut de pe ecosistemul sportiv al Chinei", a declarat Mark Dreyer de la China Sports Insider pentru Reuters.

"Cine ar avea încredere în China cu o candidatură la Cupa Mondială, având în vedere tot ceea ce am văzut în ultimii doi ani din cauza pandemiei?

"În termeni de fotbal, am văzut practic boom-ul și prăbușirea completă".

Climatul actual este foarte departe de ziua în care, marți, în urmă cu 10 ani, Guangzhou Evergrande l-a prezentat pe Marcello Lippi, câștigător al Cupei Mondiale, ca nou antrenor principal, cu un salariu anual de 10 milioane de euro (10,44 milioane de dolari).

O nouă eră

Sosirea italianului a anunțat o nouă eră pentru fotbalul chinez, alimentată în mare parte de banii unor dezvoltatori imobiliari ambițioși, hotărâți să realizeze visul lui Xi.

La 18 luni de la sosirea sa, Lippi a condus Guangzhou spre titlul Ligii Campionilor Asiei. Doi ani mai târziu, un alt câștigător al Cupei Mondiale, Luiz Felipe Scolari, a repetat performanța.

Lăsând la o parte echipa națională mereu slabă, fotbalul era în plină ascensiune în China, iar sumele cheltuite pentru jucători și antrenori din întreaga lume au crescut pe măsură ce Superliga chineză prospera.

În 2016, Oscar a schimbat Chelsea cu Shanghai și un salariu despre care se spune că ar fi fost de puțin mai puțin de jumătate de milion de dolari pe săptămână, călcând pe urmele colegului său brazilian Hulk, care s-a mutat de la Sankt Petersburg pentru o sumă de aproximativ 50 de milioane de dolari.

Între timp, antreprenorii din țară s-au îndreptat către Europa în încercarea de a importa expertiză în industria fotbalistică în curs de dezvoltare din China. În curând, Atlético Madrid, AC Milan și Inter Milano au ajuns în proprietatea chinezilor.

Organismele guvernamentale au fost curtate. FIFA a încheiat un parteneriat cu Wanda Sports, iar Alibaba, deținută de Jack Ma, a semnat pentru a sponsoriza Cupa Mondială a Cluburilor extinsă la relansarea programată în China în 2021.

Se aștepta o candidatură pentru găzduirea Cupei Mondiale în 2030 sau 2034, iar drepturile pentru Cupa Asiei 2023 au fost asigurate în cadrul congresului extraordinar al Confederației Asiatice de Fotbal de la Paris din 2019.

Unele schimbări erau deja în aer înainte de apariția lui Covid-19 la sfârșitul anului 2019, dar pandemia mondială care a urmat a trimis jocul în picaj.

Visul febrei

Cupa Mondială a Cluburilor din 2021, neexpansionată, a fost descărcată în Emiratele Arabe Unite, iar acum drepturile pentru Cupa Asiei au fost retrocedate, lăsând speranțele Chinei de a găzdui Cupa Mondială să pară puțin mai mult decât un vis febril al Covid-19.

În ceea ce privește jocul de club, declinul a fost la fel de precipitat, Jiangsu FC, deținută de Suning Group, proprietarul lui Inter Milano, s-a desființat la câteva luni după ce a câștigat titlul în Superliga chineză din 2020.

Presiunea guvernamentală asupra dezvoltatorilor puternic îndatorați a dus la reducerea finanțării la numeroase cluburi, inclusiv la Guangzhou, în timp ce urmărirea de către țară a unei strategii "zero-Covid" a transformat CSL într-o coajă a fostului său sine.

Cu salarii semnificativ mai mici oferite și cu perspectiva sumbră de a juca în bule biosecurizate fără fani, au rămas puțini dintre jucătorii de profil înalt care odată se îndreptau spre această ligă.

Cel de-al 19-lea sezon al CSL este programat să înceapă luna viitoare, dar data exactă de începere este încă incertă.

"Se știe că Xi Jinping este un fan al fotbalului, dar fotbalul va fi atât de departe pe lista sa de priorități în acest moment", spune Dreyer, autorul cărții Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best (O perspectivă din interior asupra încercării Chinei de a fi cea mai bună).

"Înainte era un dat că va trăi pentru a vedea China găzduind o Cupă Mondială, dar acum cred că este doar 50-50."

Sursa: edition.cnn.com