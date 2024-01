De ce se va cânta doar "God Save the Queen" când Irlanda de Nord va juca împotriva Angliei

Fiecare tabără își cântă imnul, acompaniată de fanii săi din mulțime; umerii sunt pe spate, capetele sunt ținute sus, uneori ochii se umplu de lacrimi sărate la auzul chemării patriotice de raliere.

Dar atunci când Anglia și Irlanda de Nord vor intra pe teren pe 15 iulie pentru confruntarea din Grupa A a Euro 2022 feminin, se va cânta un singur imn național: "God Save the Queen".

Celelalte două țări care alcătuiesc Regatul Unit au propriile imnuri naționale pentru evenimentele sportive care nu se desfășoară sub steagul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Țara Galilor are "Hen Wlad Fy Nhadau" ("Land of My Fathers"), iar Scoția are "The Flower of Scotland". Dar, în acest caz, Anglia și Irlanda de Nord vor împărți "God Save the Queen".

Imnuri diferite pentru diferite sporturi

Această ciudățenie a tragerii la sorți luminează identitatea complexă a echipei naționale a Irlandei de Nord.

Cu puțin timp în urmă - între 1968 și 1998 - o perioadă de violență sectară în Irlanda de Nord, cunoscută sub numele de "The Troubles", s-a soldat cu peste 3.500 de morți, potrivit The Sutton Index of Deaths.

Acordul din Vinerea Mare (sau Acordul de la Belfast) a contribuit la încheierea a zeci de ani de conflict între naționaliștii care doreau o Irlandă unită și loialiștii care doreau să rămână parte a Regatului Unit.

Aceste viziuni politice diferite se aliniau, în linii mari, cu credințele religioase, protestanții favorizând unionismul, iar catolicii naționalismul.

Conform recensământului din 2011, populația Irlandei de Nord este formată din 49% protestanți și alți creștini, 45% catolici, 6% este nereligioasă și 1% nu și-a declarat religia. Potrivit sondajului ARK Northern Ireland Life and Times Survey, în 2019, 33% dintre oameni, în 2019, se considerau unioniști, 23% se identificau ca naționaliști, în timp ce 39% nu se considerau nici una, nici alta.

"Sondajele vă vor arăta că există un sentiment în curs de dezvoltare al unei identități naționale nord-irlandeze, dar nu există niciun cântec care să încapsuleze acest lucru sau care să poată fi considerat că îl încapsulează [pe acesta]", a declarat Paul Rouse - care a scris Sport și Irlanda: A History - a declarat pentru CNN Sport.

Irlanda de Nord are mai multe imnuri naționale în uz în diferite sporturi, precum și diferite configurații ale echipelor sale - o relicvă a modului în care fiecare sport a navigat prin această divizare.

Fiecare dintre aceste cântece ocupă o poziție ușor diferită în peisajul politic al Irlandei de Nord.

În rugby, unde echipa joacă ca o Irlandă unită, imnul național al Republicii Irlanda, "Amhrán na bhFiann" ("Cântecul soldatului"), se cântă la meciurile de acasă, alături de "Ireland's Call", un imn comandat în mod special, mai incluziv, care se cântă atât la meciurile de acasă, cât și la cele din deplasare.

La Jocurile Commonwealth-ului, imnul nord-irlandez este "Londonderry Air", în timp ce pentru fotbal, imnul "God Save the Queen" - cu asocierile sale cu familia regală britanică - este legat de tradiția unionistă.

"Știți, este destul de trist. Irlanda de Nord nu are cu adevărat propria identitate", a declarat căpitanul Irlandei de Nord, Marissa Callaghan, într-un documentar de anul trecut.

"Ca jucătoare catolică, din păcate, nu am parte de acea experiență de a sta în picioare și de a cânta imnul cât de tare poți.

"Dar asta nu înlătură mândria și pasiunea și ceea ce înseamnă să îmbraci tricoul verde. Va fi nevoie de cineva care să gândească în afara cutiei, nu-i așa? Și să fie suficient de curajos pentru a o duce mai departe".

"Ce s-ar întâmpla cu sportul internațional în Irlanda?".

Din punct de vedere istoric, fiecare sport major și-a găsit un loc ușor diferit în peisajul nord-irlandez.

"Crearea lumii sportive moderne a avut loc în secolul al XIX-lea ... Iar când acest lucru se întâmpla, Irlanda nu era divizată", spune Rouse.

Când Irlanda de Nord a fost creată oficial la 3 mai 1921, în urma Războiului de Independență irlandez, echipele de atletism, rugby și fotbal reprezentau întreaga insulă.

"S-a pus imediat întrebarea ce se va întâmpla cu sportul internațional în Irlanda", spune Rouse. "Și aceasta variază de la un sport la altul".

Asociația Irlandeză de Fotbal (IFA) a avut și are în continuare sediul în Belfast - centrul istoric al jocului, unde a intrat pentru prima dată în Irlanda.

Spre deosebire de rugby, al cărui organism de conducere avea sediul la Dublin și ale cărui structuri permiteau o mai mare autonomie regională, fotbalul s-a împărțit în două odată cu înființarea Asociației de Fotbal din Irlanda (FAI) la Dublin, în 1921.

Inițial, atât IFA, cât și FAI au organizat echipe internaționale numite Irlanda, selectând jucători din nordul și sudul graniței, până în anii 1950, când cerințele competițiilor de calificare la Cupa Mondială au forțat echipele să devină complet separate.

În timpul "Tulburărilor", tensiunile au izbucnit, cum ar fi atunci când, în 1979, revoltele au afectat un meci din Cupa Europei dintre orașul de frontieră Dundalk și Linfield, un club strâns asociat cu unionismul.

Dar succesul echipei Irlandei de Nord la Cupele Mondiale din 1982 și 1986, care a avut în componență jucători din ambele comunități, a arătat cum fotbalul poate, uneori, să transceadă diviziunile politice.

"Avem tendința de a ne concentra asupra divizării, dar nu a fost doar o divizare, ci și un joc care i-a unit", spune Rouse.

Aceste eforturi de a unifica fotbalul s-au intensificat în urma procesului de pace.

În 2006, Amalgamation of Northern Ireland Supporters' Clubs a primit Premiul internațional al suporterilor de la Bruxelles pentru susținerea organizațiilor caritabile și pentru eforturile sale de a combate sectarismul.

Euro 2022

Asociația de Fotbal Feminin din Irlanda de Nord (NIWFA) este o entitate mult mai nouă, formată în 1976, iar de atunci, fotbalul feminin din țară a crescut exponențial.

O mulțime record de 15.348 de spectatori s-a înghesuit în Windsor Park pentru a urmări meciul de calificare la Cupa Mondială al echipei împotriva Angliei, în timp ce aproximativ 1.200 de jucătoare concurează acum în șase divizii competitive, potrivit site-ului său.

Popularitatea sa în creștere se aliniază cu tendințele din fotbalul feminin din Europa. Euro 2022 a stabilit deja recorduri de asistență - aproximativ 450.000 de bilete au fost vândute înainte de turneu - în timp ce peste 91.000 de fani s-au îngrămădit de două ori pe Camp Nou pentru a urmări Barcelona Femení la începutul acestui an.

De asemenea, a fost lansată o melodie oficială - "Girl Got Game" de Jessica Hammond - pentru a susține echipa și a evidenția fotbalul feminin.

Profitând de acest lucru, echipa feminină a Irlandei de Nord speră să imite "spiritul anului 2016" care a pătruns în țară atunci când echipa masculină s-a calificat la Euro 2016.

"[Am] văzut impactul pozitiv pe care l-a avut", a declarat Callaghan pentru Belfast Live.

Este pentru prima dată când echipa feminină a Irlandei de Nord se califică la un turneu major, în ciuda mai multor accidentări pe termen lung ale jucătoarelor sale cheie.

Calificarea a reprezentat o realizare impresionantă pentru echipa clasată pe locul 47 în lume, mulți membri ai echipei echilibrând munca cu normă întreagă și fotbalul.

Indiferent de rezultatul meciului de vineri, Irlanda de Nord nu va ajunge în fazele eliminatorii, în urma înfrângerilor suferite în fața Norvegiei și a Austriei în primele două meciuri, însă parcursul le-a făcut pe jucătoare să fie optimiste în ceea ce privește viitorul.

"Irlanda de Nord este un loc uimitor și avem niște oameni extraordinari", a declarat Callaghan pentru Belfast Live. "Sportul, inclusiv fotbalul, a reușit întotdeauna să aducă oamenii împreună".

