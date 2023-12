XBB.1.5, o ramură a Omicron, ar putea determina o nouă creștere a Covid-19 în SUA

Rezultatul a fost o creștere treptată a numărului de cazuri și de spitalizări, care nu a părut să atingă niciodată vârfurile valului BA.5 din această vară și, cu siguranță, nu a fost nimic asemănător cu tsunami-ul de îmbolnăviri provocat de tulpina originală Omicron în urmă cu un an.

Dar vineri, tabloul de bord al variantei Covid-19 al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a dezvăluit un nou cal întunecat care ar putea în curând să măture terenul: XBB.1.5.

CDC estimează că XBB.1.5 și-a mai mult decât dublat cota din plăcinta Covid-19 în fiecare săptămână din ultimele patru, crescând de la aproximativ 4% la 41% din noile infecții în cursul lunii decembrie. În nord-est, estimează CDC, XBB.1.5 este cauza a 75% din cazurile noi.

"De câteva luni încoace, nu am mai văzut o variantă care să fi decolat cu această viteză", a declarat Pavitra Roychoudhury, director al secvențierii Covid-19 la laboratorul de virologie al Școlii de Medicină a Universității din Washington.

Virologii și epidemiologii spun că acest sublinie Omicron are caracteristici care îi conferă potențialul de a determina un nou val de cazuri de Covid-19 în SUA, deși încă nu este clar cât de mare va fi acest val și dacă ar putea trimite mult mai multe persoane la spital.

Cu toate îngrijorările recente cu privire la faptul că o nouă amenințare Covid-19 ar putea proveni din valul în curs de apariție din China, experții subliniază că XBB.1.5 pare să fi apărut în Statele Unite. Acesta a fost detectat pentru prima dată în New York și Connecticut la sfârșitul lunii octombrie, potrivit GISAID, un efort global de catalogare și urmărire a variantelor de coronavirus.

Trevor Bedford, profesor de biologie computațională la Fred Hutchinson Cancer Center din Seattle, a declarat că XBB.1.5 are o rată de creștere similară cu cea a vărului său îndepărtat BA.5.

Bedford a evaluat numărul său efectiv de reproducere - numărul de noi infecții care se așteaptă să fie cauzate de fiecare persoană infectată - la aproximativ 1,6, cu aproximativ 40% mai mare decât următorul său concurent cel mai apropiat.

"Mă aștept ca acesta să determine o circulație sporită în următoarele săptămâni", a scris Bedford într-un e-mail. Este posibil ca această creștere să nu se reflecte în numărul de cazuri, a subliniat el, deoarece tot mai multe persoane se testează la domiciliu, iar cazurile lor pot să nu fie contabilizate decât dacă apelează la asistență medicală și obțin un test de laborator pentru a-și confirma rezultatele. "Așa că m-aș uita la spitalizările în grupurile de vârstă vulnerabile [cum ar fi persoanele în vârstă] ca un indicator mai bun al valului", a scris el.

Subvariante alunecoase

XBB.1.5 este produsul recombinării: Doi descendenți ai BA.2, subvarianta care a determinat un val modest de cazuri în SUA în luna aprilie, au schimbat bucăți din codul lor genetic, rezultând 14 noi mutații ale proteinelor spike ale virusului în comparație cu BA.2, și o nouă subliniatură, XBB.

XBB a determinat un val de cazuri în Singapore în această toamnă, dar nu a câștigat niciodată mult teren în SUA. Aici, a trebuit să concureze cu o mulțime de variante care au co-circulat și care au evoluat fiecare în mod independent unele dintre aceleași mutații, ceea ce le-a făcut să fie mai egal.

Cu toate acestea, oamenii de știință au urmărit îndeaproape XBB și derivatele sale.

Dr. David Ho, profesor de microbiologie și imunologie la Universitatea Columbia, a testat recent, în laboratorul său, virusuri modificate pentru a avea vârfurile XBB și XBB.1, precum și BQ.1 și BQ 1.1, împotriva anticorpilor din sângele persoanelor care au fost infectate, care au fost vaccinate cu vaccinurile originale și cu noul vaccin bivalent și care au fost atât infectate, cât și vaccinate. Echipa sa a testat, de asemenea, 23 de tratamente cu anticorpi monoclonali împotriva acestor noi sublinii.

A constatat că XBB.1 a fost cel mai alunecos dintre toate. Era de 63 de ori mai puțin probabil să fie neutralizat de anticorpii din sângele persoanelor infectate și vaccinate decât BA.2 și de 49 de ori mai puțin probabil să fie neutralizat în comparație cu BA.4 și BA.5.

În ceea ce privește evaziunea imunitară, spune Ho, aceste variante s-au îndepărtat la fel de mult de anticorpii pe care i-am creat pentru a-i folosi împotriva lor, așa cum varianta originală Omicron s-a îndepărtat de virusurile Covid-19 care au precedat-o cu aproximativ un an în urmă.

El numește aceste niveluri de evaziune imunitară "alarmante" și a spus că ar putea compromite și mai mult eficacitatea vaccinurilor Covid-19. Descoperirile sale au fost publicate recent în revista Cell.

Ho a declarat luni că XBB.1.5 a fost aceeași poveste în ceea ce privește evaziunea anticorpilor ca și XBB.1, ceea ce înseamnă că are potențialul de a scăpa de protecțiile vaccinurilor și ale infecțiilor anterioare. De asemenea, este rezistent la toate tratamentele actuale cu anticorpi, inclusiv Evusheld.

Un alt truc în mânecă

Pe lângă faptul că este foarte evaziv din punct de vedere imunitar, XBB.1.5 are un truc suplimentar în mânecă care pare să contribuie la alimentarea creșterii sale. Acesta are o mutație cheie la locul 486, care îi permite să se lege mai strâns de ACE2, ușile pe care virusul le folosește pentru a intra în celulele noastre.

"Mutația îi permite în mod clar lui XBB.1.5 să se răspândească mai bine", a scris într-un e-mail Jesse Bloom, virusolog computaționalist la Fred Hutchinson Cancer Center.

Această mutație a fost semnalată pentru prima dată de Bloom, care studiază evoluția virușilor și a proteinelor virale, ca fiind una care ar putea fi importantă pentru fitness-ul viral. Ea a fost confirmată de Yunlong Cao de la Universitatea din Peking.

"Are o capacitate mai bună de a intra în celule", a spus Roychoudhury, ceea ce înseamnă că este mai infecțios.

Cu toate acestea, experții spun că este greu de știut cât de mult din creșterea XBB.1.5 poate fi atribuită proprietăților virusului și cât de mult pur și simplu unei bune sincronizări.

Ieșirea din perioada sărbătorilor, timp în care oamenii au fost mai predispuși să călătorească și să socializeze, oferă oricărei infecții - fie că este vorba de gripă, Covid-19 sau RSV - mai mult spațiu de manevră.

"Majoritatea oficialilor din domeniul sănătății publice s-ar fi așteptat la o creștere a cazurilor de Covid-19, chiar înainte de a ști despre XBB.1.5.", a declarat Andrew Pekosz, profesor la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, care studiază replicarea virală. "Așadar, dacă creșterile numărului de cazuri de Covid care apar în timpul sărbătorilor se datorează interacțiunilor sociale pe care le-au avut oamenii sau dacă sunt legate în mod specific de XBB.1.5 este încă ceva ce nu este clar. Probabil că ambele lucruri contribuie".

Majoritatea experților au declarat că, deși se așteaptă ca XBB.1.5 să aibă potențialul de a provoca mai multe îmbolnăviri, nu se așteaptă ca aceste infecții să fie neapărat mai grave.

Dacă ne uităm la nord-est, unde se crede că XBB.1.5 provoacă majoritatea infecțiilor, Michael Osterholm, care conduce Centrul de cercetare și politici privind bolile infecțioase de la Universitatea din Minnesota, vede motive de speranță.

Osterholm remarcă faptul că rapelurile actualizate ar trebui să ofere o anumită protecție, chiar și împotriva acestei tulpini foarte evazive din punct de vedere imunitar.

"Ele încă oferă un nivel de imunitate care s-ar putea să nu vă împiedice să vă infectați, dar care poate avea un impact semnificativ asupra faptului dacă vă îmbolnăviți grav și muriți sau nu", a spus el. "Adică, chiar acum, cele mai recente date pe care le avem arată că pentru cei care au vaccinul bivalent, au un risc de trei ori mai mic de a muri decât cei care nu au."

Cu toate acestea, americanii au întârziat să primească noile vaccinuri de rapel. Potrivit datelor CDC, doar 15% dintre americanii care sunt eligibili au făcut un rapel actualizat. În rândul seniorilor - cei cu vârsta de 65 de ani și peste - doar aproximativ 1 din 3 au avut un vaccin actualizat.

De asemenea, experții notează că, deși tratamentele cu anticorpi nu vor funcționa împotriva acestei sublinii, alte antivirale, precum Paxlovid și remdesivir, ar trebui să fie în continuare eficiente.

Testele rapide continuă să funcționeze, la fel ca și măștile, precum și ventilația și filtrarea aerului din interior, astfel încât, chiar dacă virusul continuă să evolueze, există încă modalități bune de a vă proteja de contractarea Covid-19.

"Nu pare să provoace mai multe boli grave și, prin urmare, cred că este o situație foarte diferită care circulă astăzi decât dacă ar fi fost în urmă cu un an", a declarat Osterholm. "Există atât de multă imunitate în populație încât nu cred că va lua amploare."

