XBB.1.5, BA.2.86, JN.1: Cum să înțelegem supa alfabetică Covid-19

Omicron și Delta au fost nume pentru coronavirus pe care oamenii le-au învățat rapid și le-au folosit în perioada de vârf a pandemiei. Dar, în acest moment, majoritatea celor care nu sunt oameni de știință probabil că nu ar putea numi versiunea virusului care este gata să devină următorul dominant în întreaga lume. (Apropo, este JN.1).

Deși răceala obișnuită nu primește la fel de multe nume - cel puțin nu cele care țin prima pagină a ziarelor - specificitatea cu care oamenii de știință vorbesc despre SARS-CoV-2, virusul care provoacă Covid-19, contează pentru că este încă o problemă atât de mare.

Un virus ca acesta are o mulțime de nume diferite pentru că se schimbă în mod constant, iar oamenii de știință au nevoie de un limbaj comun pentru a vorbi despre o versiune specifică pe care o observă într-o anumită comunitate sau cu care lucrează pentru a dezvolta tratamente, vaccinuri și teste.

"Bob, virusul" sau "Susan, varianta" ar fi probabil mai ușor de reținut decât BA.2.86, strămoșul lui JN.1. Dar persoanele care decid cum să numească bolile infecțioase și virușii au vrut să se îndepărteze de vechea tradiție de a numi un virus după animalul la care a fost secvențiat pentru prima dată, ca în cazul virusului cunoscut anterior sub numele de variolă de maimuță, sau după locul în care a fost descoperit, cum ar fi febra hemoragică numită virusul Marburg, numit după orașul Marburg an der Lahn din Germania de Vest.

În 2015, Organizația Mondială a Sănătății a decis că denumirea unei noi boli infecțioase umane pentru o persoană, un loc sau un lucru ar putea fi stigmatizantă și ar putea avea consecințe negative neintenționate. De exemplu, atunci când un virus H1N1 care a infectat porcii, păsările și oamenii a fost numit "gripă porcină" în timpul sezonului de gripă 2009-2010, vânzările de carne de porc în SUA au scăzut, iar sute de mii de porci au fost uciși inutil în locuri precum Egiptul, chiar dacă virusul nu s-a răspândit prin consumul de carne de porc.

Virusul care provoacă Covid-19 a început sub numele de coronavirus Wuhan, deoarece boala a fost identificată pentru prima dată în Wuhan, China, în februarie 2020. Comitetul internațional pentru taxonomia virusurilor l-a numit SARS-CoV-2, prescurtare pentru "coronavirusul 2 al sindromului respirator acut sever 2". Echipa a ales acest nume deoarece, deși noul virus este diferit, este înrudit genetic cu coronavirusul care a provocat epidemia de SARS din 2003.

OMS a vrut să se refere la acesta ca fiind "virusul responsabil pentru Covid-19", deoarece a declarat la momentul respectiv că folosirea numelui SARS "poate avea consecințe nedorite" și poate crea "o teamă inutilă în rândul unor populații, în special în Asia, care a fost cea mai afectată de epidemia de SARS din 2003". OMS a numit boala cauzată de virusul Covid-19, care este prescurtarea pentru "boala coronavirusului din 2019", anul în care a fost detectată pentru prima dată.

Dar pentru că oamenii de știință trebuie să vorbească cu specificitate despre urmașii virusului și pentru că virușii se schimbă rapid, cel puțin la nivel uman, pot fi implicate mult mai multe nume.

În martie 2020, oamenii de știință care secvențiau genomul virusului pentru a-și da seama cum evoluează acesta numeau aceleași variații cu nume diferite în funcție de laborator. Cercetătorii au decis să conceapă o modalitate prin care toată lumea să folosească aceleași nume, așa că au dezvoltat un sistem de denumire numit Pango sau Pangolin, care înseamnă atribuirea filogenetică a liniei de focare globale denumite.

"Acest sistem Pangolin a fost dezvoltat în 2020, când a devenit clar că Covidul va fi o problemă globală", a declarat Dr. Kurt Williamson, profesor asociat în cadrul departamentului de biologie de la College ofWilliam & Mary.

Virușii se schimbă atât de repede în parte pentru că modul în care se reproduc implică ceea ce se numește ARN polimeraza. Pentru a face o copie a unei celule, corpul uman folosește ADN polimeraza, care are ceea ce Williamson spune că este o funcție de corectare foarte bună care poate verifica și repara greșelile. ARN-polimeraza nu are această capacitate de corectare, astfel că face greșeli mult mai frecvent și generează variații mult mai mari și mai rapide în raport cu timpul uman.

Celălalt mod în care virusurile se schimbă implică liniile de viață, un grup de virusuri strâns înrudite cu un strămoș comun. Atunci când două linii genetice infectează o celulă în același timp, ARN polimeraza poate face ceva numit "schimbarea șablonului" în timp ce copiază un genom viral pentru a crea un nou virus.

"Practic, poate comuta între a folosi un virus pentru a face o copie și apoi trece la genomul celeilalte versiuni a virusului pentru a termina de făcut o copie, ceea ce este foarte ciudat, dar care duce la ceea ce se numește recombinare", a spus Williamson. "Practic, ați luat caracteristicile a două virusuri diferite și le combinați acum într-un singur descendent care poate, atunci când își copiază genomul, va face copii cu această nouă combinație. Acest lucru creează probleme în ceea ce privește urmărirea tuturor versiunilor diferite".

La începutul pandemiei, existau doar două linii principale de SARS-CoV-2: A și B. Când aceste linii au suferit mutații, Pango a numit fiecare sublinie, un termen folosit pentru a defini o linie în ceea ce privește faptul că este un descendent direct al unei linii părintești. B.1.1.7, de exemplu, este cea de-a șaptea variantă a subvariantei B.1.1, care a fost prima subvariantă a B.1.

În cele din urmă, apoi, au apărut C și D și așa mai departe, deoarece virusul continuă să creeze noi variante prin mutații de derivă, o greșeală în timpul copierii și recombinare prin schimbarea șablonului.

"Așadar, pentru ca oamenii de știință să vorbească între ei, folosim acest mod de a vorbi despre asta, hotărât ne-sexy, dar precis. Ce variantă din ce linie genetică? Este din stirpea A? Este din neamul B? Este din neamul C? Și așa mai departe. Și apoi, atunci când aveți ca X, cum ar fi XBB.1.5, X-ul denotă că este un recombinant", a spus Williamson.

"Este greoi", a adăugat el. "Dar își face loc în comunicarea publică".

Acel fel de "Cine e primul? Ce este pe al doilea?" sensul de ordine în denumire poate avea sens pentru oamenii de știință care trebuie să știe fiecare schimbare de minut, dar a devenit rapid prea complicat pentru publicul larg, astfel că unii oameni au început să folosească termeni ceva mai familiari, cum ar fi "varianta Kent" pentru B.1.1.1.7, care a fost numită după locul în care a fost secvențiată.

În mai 2021, pentru a scăpa de stigmatul de a denumi un virus mortal după un loc și pentru a scăpa de "grețoșenia", OMS a venit cu un sistem mai simplu de litere grecești pentru a denumi unele dintre variante. Acesta nu a înlocuit Pango sau alte sisteme de denumire științifică necesare pentru comunicări mai specifice între oamenii de știință, darva folosi aceste noi denumiri doar pentru variantele care erau semnificativ diferite de cele originale și care reprezentau un alt tip de amenințare pentru sănătatea publică - ceea ce agenția a numit variante de interes sau variante îngrijorătoare. "Varianta Kent", sau B.1.1.1.7, a fost redenumită Alpha. B.1.617.2, identificată pentru prima dată în India, a devenit Delta, și așa mai departe.

OMS trebuia să facă distincția între Delta și tulpina Omicron, deoarece diferențele dintre virus erau atât de dramatice încât îi afectau comportamentul, iar sistemele noastre imunitare abia recunoșteau noua versiune a virusului, ceea ce ducea la noi valuri de infecții, spitalizări și decese. OMS trebuia să poată vorbi despre aceste diferențe.

La acea vreme, exista și o a doua tulpină Omicron, BA.2, cu zeci de noi mutații genetice, despre care unii susțineau că ar merita propria literă greacă. Dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. În schimb, OMS a creat o nouă categorie de subvariante Omicron în curs de monitorizare pentru a le permite oamenilor din domeniul sănătății publice să știe care dintre aceste subvariante ar trebui supravegheate.

Oamenii de știință folosesc și alte sisteme de clasificare pentru a descrie asemănările și diferențele dintre virușii pe care îi studiază.

Există, de asemenea, Nextclade, un instrument folosit pentru a clasifica secvențele de virusuri în funcție de modul în care sunt legate genetic. Nu fiecare versiune a virusului primește propria sa cladă, dar membrii unei clade vor avea caracteristici similare datorită unui strămoș comun. Acest sistem utilizează un an din două cifre urmat de o literă dată în ordinea de atribuire pentru anul respectiv, astfel încât 22A este prima cladă din 2022, de exemplu.

"Chiar dacă avem ceea ce sună cam greoi pentru public, le permite oamenilor de știință să știe exact despre ce vorbește cealaltă persoană atunci când folosesc acest sistem pentru a comunica, iar acest lucru este important", a spus Williamson.

Dar există atât de multe variații, a spus el, încât discuțiile continuă cu privire la stabilirea unor noi reguli pentru a face denumirea mai simplă. Sistemul de denumire ar putea, de asemenea, să trebuiască să se schimbe pur și simplu pentru că există atât de multe variante încât vor necesita prea multe litere, făcând lucrurile prea complicate chiar și pentru oamenii de știință să le țină minte.

Deși publicul larg nu ar trebui să-și facă griji cu privire la acest nivel de specificitate pentru Covid, spune Williamson, membrii publicului ar putea contribui la simplificarea lucrurilor prin reducerea răspândirii coronavirusului și a numărului de noi variante.

Pe lângă obținerea vaccinului Covid-19, "lucrurile simple pe care oamenii le pot face, cum ar fi spălatul pe mâini, mascarea în preajma persoanelor cu risc ridicat sau, dacă nu vă simțiți bine, stați acasă. Acestea sunt lucruri destul de josnice pe care toți avem puterea să le facem", a spus el.

