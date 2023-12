XBB.1.5 ar putea fi "cea mai transmisibilă subvariantă a Omicron de până acum", avertizează oamenii de știință

În cursul lunii decembrie, procentul de noi infecții Covid-19 din Statele Unite cauzate de XBB.1.5 a crescut de la un procent estimat de 4% la 41%.

"Este o creștere uluitoare", a scris Dr. Ashish Jha, coordonatorul de răspuns la Covid-19 de la Casa Albă, într-un mesaj pe Twitter.

Oficialii de la Organizația Mondială a Sănătății au împărtășit miercuri gânduri similare.

"Suntem îngrijorați de avantajul său de creștere", a declarat Maria Van Kerkhove, un epidemiolog care este responsabilul tehnic al OMS pentru Covid-19.

Van Kerkhove a precizat că XBB.1.5, care a fost detectat pentru prima dată în Statele Unite, s-a răspândit în cel puțin 29 de țări și "este cea mai transmisibilă formă de Omicron până în prezent".

"Ne așteptăm la alte valuri de infecție în întreaga lume, dar acest lucru nu trebuie să se traducă în alte valuri de decese, deoarece contramăsurile noastre continuă să funcționeze", a spus ea.

Jha a precizat că instrumentele eficiente pentru a evita infecțiile grave cu Covid-19 includ teste rapide, măști de înaltă calitate, ventilarea și filtrarea aerului din interior, pastile antivirale orale și vaccinuri actualizate.

"Vom avea în curând mai multe date despre cât de bine neutralizează vaccinurile XBB.1.5", a spus Jha, sugerând că sunt în curs de desfășurare cercetări pentru a determina eficiența vaccinurilor împotriva noii sublinii.

Jha a declarat că XBB.1.5 este probabil mai capabil să treacă de apărarea noastră imunitară și poate fi mai contagios. Dar el a spus că încă nu este clar dacă provoacă boli mai grave, lucru care a fost subliniat și de Van Kerkhove.

Ea a precizat că OMS lucrează la o evaluare a riscurilor pentru această sub-liniță și speră să o publice în următoarele zile. Consilierii tehnici ai grupului analizează atât datele din lumea reală privind spitalizările, cât și studiile de laborator pentru a evalua gravitatea.

Jha a declarat că, deși este îngrijorat de XBB.1.5, nu crede că reprezintă un regres uriaș în lupta împotriva Covid-19.

"Și dacă ne facem cu toții partea noastră", a scris el, "putem reduce impactul pe care îl va avea asupra vieților noastre".

