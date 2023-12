Wimbledon vrea să își învețe publicul despre tenis. Din fericire, există o aplicație pentru asta

Nu este o jignire; nu toată lumea poate fi un profesionist de fotoliu.

"Am făcut niște cercetări în urmă cu câțiva ani, care ne-au demonstrat că majoritatea oamenilor care se implică în Wimbledon nu sunt de fapt fani ai tenisului pe tot parcursul anului", spune Alexandra Willis, director de marketing și comunicare la All England Club, care găzduiește turneul.

"Ceea ce am auzit în mod anecdotic a fost: "Am auzit de câțiva jucători de top, dar de fapt nu am auzit de mulți alții" și "totul pare un pic confuz și amețitor"", adaugă ea.

Este de înțeles. Tenisul trăiește o epocă în care jocul masculin și, într-o anumită măsură, cel feminin au fost definite de un număr mic de jucători dominanți cu o longevitate uimitoare a carierei.

Pentru a umple golul de cunoștințe, All England Club a făcut echipă cu IBM pentru a folosi inteligența artificială (AI) și big data pentru a stimula implicarea fanilor - și pentru a încerca să prezică fiecare câștigător de meci în acest proces.

Gândiți-vă la Moneyball, doar că se adresează fanilor.

Ca parte a funcției "Match Insights with Watson" din aplicația Wimbledon și de pe site-ul Wimbeldon.com, fiecărui jucător i-a fost atribuit un clasament "IBM Power Index" în continuă schimbare, prin amabilitatea lui IBM Watson, AI pentru afaceri al companiei.

Clasamentul este generat prin analizarea formei, a performanței și a impulsului sportivilor, explică Kevin Farrar, liderul parteneriatului sportiv la IBM UK & Ireland. "Pentru că este actualizat zilnic... puteți vedea (jucătorii) de urmărit, (și) poate începe să identifice potențialele alerte de supărare - toate acestea sunt interesante pentru fani", explică el.

Ideea este de a-i ajuta pe fanii mai puțin inițiați să găsească jucători pe care să-i urmărească, "dezvoltându-și propriul fandom", spune Willis. Utilizatorii pot alege să urmărească jucători și li se oferă momente importante personalizate pe măsură ce turneul avansează.

Piesa de petrecere a lui Watson este folosirea datelor pentru a prezice fiecare câștigător al meciului. Afișată sub forma unui simplu procentaj de probabilitate, inteligența artificială ia această decizie bazându-se pe milioane de puncte de date înregistrate înainte și în timpul turneului. Printre factori se numără rezultatele anterioare dintre sportivi, forma actuală și detalii mai granulare, cum ar fi procentul de victorii la primul serviciu, frecvența asurilor și procentul de puncte câștigate cu primul serviciu.

Farrar explică faptul că datele turneului sunt compilate de o echipă de "jucători de tenis foarte buni" - de obicei de nivel județean și superior - care urmăresc fiecare meci de la Wimbledon, cu trei statisticieni pe terenurile de spectacol și unul pe terenurile exterioare. De asemenea, se folosește și sistemul Hawk-Eye de urmărire a mingilor și a jucătorilor.

Cu toate acestea, nu toate datele introduse în predictor se bazează pe statistici concrete. În mod curios, se ia în considerare și sentimentul pozitiv sau negativ din mass-media, scanând mii de articole de presă despre jucători.

"Unul dintre indicatorii pentru "cine este interesant?" este "de cine este presa încântată?"", spune Willis. "Mulți membri ai mass-mediei, în special într-un sport precum tenisul, unde sunt alături de jucători săptămână de săptămână, au un sentiment și o înțelegere a cât de bine joacă oamenii - acest tip de factori soft care nu apar neapărat în (punctele de date structurate)."

Farrar a relatat că Watson a prezis rezultatele cu "o acuratețe de aproape 100%" în prima zi a turneului, dar ziua a treia a oferit prima mare surpriză, când Anett Kontaveit, cap de serie numărul 2 la feminin și favorită la meciuri în proporție de 66%, a fost învinsă de Jule Niemeier, care nu era cap de serie, în două seturi.

În ciuda faptului că folosește una dintre cele mai faimoase inteligențe artificiale din lume, Willis insistă că "nu se dorește a fi exactă sau o știință exactă".

Și chiar dacă Watson pierde, tot va fi un câștig pentru ambele părți, insistă Farrar. "Este un subiect de discuție interesant și se implică cu fanii, ceea ce este obiectivul principal".

"Fanii sportului iubesc dezbaterile. Așa că le oferim ceva despre care să dezbată".

