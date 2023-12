William Ribeiro: Fotbalist brazilian acuzat de tentativă de omor după ce l-a lovit pe arbitru în cap

Într-un interviu telefonic cu CNN, Vinicius de Lourenco de Assuncao, care este șeful poliției din Venancio Aires și care a făcut arestul preventiv al lui William Ribeiro, a declarat că fotbalistul a fost eliberat marți din închisoare.

Ribeiro a fost arestat după ce l-a atacat în cap pe arbitrul Rodrigo Crivellaro în timpul unui meci, luni, la Venancio Aires, în sudul Braziliei ́în statul Rio Grande do Sul.

Meciul dintre Sport Club Sao Paulo și Guarani-RS s-a disputat în al doilea eșalon al statului Rio Grande do Sul.

Ribeiro, care juca pentru Sport Club Sao Paulo, l-a atacat pe Crivellaro la începutul reprizei a doua.

Arbitrul Crivellaro a părăsit stadionul inconștient într-o ambulanță și a fost dus la spital. După câteva examinări și observații, el a fost externat marți.

"Nu prea îmi amintesc (ce s-a întâmplat). Colegii mei arbitri mi-au spus că i-am dat un cartonaș galben. M-a lovit cu pumnul în față, am căzut la pământ, am fost lovit și am leșinat", a declarat Crivellaro la un post de radio local.

"Acest jucător are nevoie de tratament pentru că este total scăpat de sub control. Merită să fie arestat pentru o perioadă lungă de timp".

Statul Rio Grande do Sul a emis luni o declarație în care a anunțat că a deschis o anchetă în legătură cu incidentul, în timp ce Sport Club Sao Paulo a declarat că îi este "profund rușine" de agresiune și că contractul lui Ribeiro ́a fost reziliat.

"Contractul sportivului agresor este reziliat în mod sumar. În plus, vor fi luate toate măsurile posibile și legale în legătură cu acest fapt", a scris echipa într-o notă oficială.

Niciun avocat nu s-a prezentat pentru a-l apăra pe Ribeiro, potrivit lui Assuncao, iar cazul se află acum la avocatul public de stat.

Ribeiro încă nu a comentat public pe rețelele sale de socializare sau în presa braziliană.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com