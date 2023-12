Walter Hagen: Jucătorul de golf "extravagant" care "a lovit în ochi aristocrația golfului

Așa că a luat faimosul trofeu Wanamaker - oferit câștigătorului turneului major - s-a urcat într-un taxi din apropiere și s-a îndreptat spre un club de noapte unde știa că se află prietenii săi.

Când Hagen a ajuns la club și pentru a evita să se chinuie cu trofeul de 27 de kilograme, l-a plătit pe șoferul de taxi să îl lase la hotelul său.

Aceasta a fost ultima dată când a văzut trofeul.

Wanamaker nu a ajuns niciodată la hotelul său și, deși Hagen știa că nu-l mai avea în posesia sa, a ținut acest lucru pentru el.

La Campionatul PGA din anul următor, atunci când i s-a cerut să prezinte trofeul în calitate de campion care se întorcea, Hagen a spus cu bravada sa tipică: "Oricum îl voi câștiga, așa că nu l-am adus".

Cu siguranță, l-a câștigat. Iar în 1927, l-a câștigat pentru a patra oară consecutiv. Abia în 1928, când a fost eliminat de Leo Diegel, a fost nevoit să recunoască faptul că nu mai avea trofeul în posesie.

A fost făcut un înlocuitor, înainte ca originalul să apară în mod misterios în 1931.

Începuturi

Hagen s-a născut într-o "familie de muncitori" în 1892, în Rochester, New York, explică Tom Clavin, autorul cărții "Sir Walter: Walter Hagen and the Invention of Professional Golf'.

Primele zile ale lui Hagen în golf au fost petrecute ca caddie la Country Club of Rochester.

Până la mijlocul adolescenței, Hagen era un jucător experimentat și ajuta la magazinul profesionist al clubului. Și-a făcut debutul la profesioniști la vârsta de 19 ani, la Openul Canadei din 1912.

Jucând la primul său turneu major - Openul Statelor Unite din 1913 - Hagen i-a șocat pe mulți când a terminat la egalitate pe locul patru. Dar, la întoarcerea sa la Rochester, a venit cu povești de maltratare din partea celorlalți profesioniști.

"M-au împins de pe tee și mi-au spus că mă pot antrena când termină ei", a spus el.

Așa că le-a făcut o promisiune. "Mă voi întoarce anul viitor și voi câștiga acel turneu".

Și exact asta a și făcut.

"A reprezentat barbarii la poarta golfului

Golful nu a fost singurul sport la care Hagen era priceput. De la o vârstă fragedă, a excelat și la baseball.

Dar talentul său la baseball și cariera înfloritoare în golf i-au dat lui Hagen o dilemă.

"Baseballul este un sport de echipă. Lui Walter îi plăcea ca atenția să fie numai asupra lui", a explicat Clavin. "Așa că nu voia să împartă atenția cu aruncătorul, cu jucătorul de primă bază sau cu prinzătorul.

"Cred că o mare parte a fost faptul că nu numai că era bun la asta, dar probabil că s-a gândit că ar fi mai bun ca jucător de golf decât ca jucător de baseball și că putea să ia singur deciziile, ca să spunem așa.

"Nu trebuia să depindă de nimeni altcineva. Fie câștiga pentru că era mai bun decât toți ceilalți de pe teren, fie pierdea pentru că nu era așa. Iar în baseball, ești într-un fel dependent de ceilalți băieți de pe teren."

După cum descrie Clavin, atunci când Hagen făcea primii pași în golf, acesta era un sport aflat la început de drum în SUA. Iar Hagen, fiind un profesionist aspirant, a văzut un potențial uriaș de creștere, atât pentru joc, cât și pentru el însuși.

Profesionalismul său i-a iritat pe mulți din golf.

"El a aruncat un fel de pumn în ochi aristocrației. Și au fost mulți oameni din aristocrație care chiar îl disprețuiau pe Walter Hagen din cauza a ceea ce reprezenta el", a explicat Clavin.

"Îi reprezenta pe barbarii de la poarta golfului, iar el a luat asta ca motivație, iar ei l-au disprețuit și mai mult atunci când a continuat să câștige".

În oraș

Având o mulțime de venituri din disponibilități, Hagen era dornic să se bucure de roadele muncii sale.

De asemenea, a încercat pentru scurt timp să se căsătorească, dar Clavin spune că "nu a funcționat foarte bine".

Ca urmare a alegerilor sale privind "stilul de viață extravagant", așa cum îl descrie Clavin, câștigurile au devenit o necesitate.

"Voia să câștige acea bursă pentru primul loc, voia să meargă în aceste turnee plătite, voia să facă aceste contracte de sponsorizare și să susțină țigări și alte produse", a spus Clavin.

"Și astfel, în mod evident, dacă nu ar fi reușit să câștige atât de des pe cât a făcut-o, ar fi trebuit la un moment dat să se confrunte cu realitatea: 'Nu pot trăi acest stil de viață pentru că pur și simplu nu mi-l pot permite'".

Pe parcursul carierei sale ilustre, Hagen a câștigat 11 titluri majore - cele mai multe din istorie la acea vreme - precum și 45 de victorii în PGA Tour.

Ceea ce este și mai remarcabil este faptul că Masters nici măcar nu fusese înființat până mult după ce Hagen a atins apogeul.

Multe dintre poveștile care sunt relatate despre Hagen sunt povești în care acesta pleca în oraș și se prezenta cu un aspect dezordonat la jocul de a doua zi.

Cu toate acestea, Clavin crede că Hagen nu ieșea de fapt în oraș cu o seară înainte și că încerca să coboare garda adversarilor săi. Clavin îl numește pe Hagen "primul mare psiholog sportiv".

"De exemplu, să presupunem că ar fi fost un turneu important, el ar fi trimis limuzina sa și ar fi ieșit din limuzină într-un smoching zbârcit", a spus Clavin.

"Așa că toată lumea s-ar gândi: 'Oh, săracul Walter, probabil că este foarte mahmur. Nu va fi un factor important astăzi'. Apoi se ducea în vestiar și se schimba, apoi ieșea pe primul tee și lovea o lovitură chiar în mijlocul fairway-ului.

"Știa că înainte de a lovi prima minge, și-a dat seama: "Eu sunt un învingător, iar tipii ăștia vor fi învinși pentru că sunt oarecum intimidați de mine. Nu mă pot înțelege". Avea un avantaj mental de neegalat de către concurenții săi de la acea vreme."

Origine

Hagen și-a câștigat favorurile colegilor săi de golf plătind întotdeauna nota de plată la bar. Firea sa deschizătoare de drumuri atunci când venea vorba de a dovedi că golful este un flux de venituri de încredere s-a îndurat și el însuși pentru alții.

Rivalitatea sa cu Bobby Jones din acea vreme a contribuit, de asemenea, foarte mult la popularizarea sportului, cei doi călătorind în întreaga lume pentru a se întrece în competiții de unu la unu, aducătoare de bani.

Amândoi au făcut ca aprobarea echipamentelor de golf pentru jucători să devină un efort mai obișnuit și ceva care a ajutat ca acest sport să devină mai accesibil pentru toți.

Gene Sarazen, care era cu 10 ani mai tânăr decât Hagen și a câștigat șapte turnee majore în cariera sa, a declarat că jucătorii de golf ar trebui să-i mulțumească lui Hagen pentru impactul său asupra sportului.

"Toți profesioniștii... ar trebui să îi mulțumească în tăcere lui Walter Hagen de fiecare dată când își întind un cec între degete. Walter a fost cel care a făcut din golful profesionist ceea ce este".

Nu numai atât, el a jucat un rol vital în crearea Cupei Ryder, participând la primele ediții ale acesteia și fiind de șase ori căpitan al echipei SUA, câștigând-o de patru ori și pierzând-o doar de două ori.

Astfel, având în vedere tot ceea ce a făcut Hagen pentru acest sport, Clavin consideră că nu este o exagerare să-l numească "părintele golfului profesionist".

"Walter Hagen a fost foarte conștient de ce pionier a fost. Putea să se uite în jurul peisajului și să realizeze că existau foarte puțini jucători de golf profesioniști, dar dintre acei puțini jucători, el era cel mai de succes.

"Și astfel a înțeles responsabilitatea pe care o avea de a continua să joace bine și nici măcar să joace bine în scopul propriu de a câștiga bursele turneelor, ci de a fi un fel de acest Johnny Appleseed al golfului; el a mers în aceste turnee mondiale, ceea ce nimeni altcineva nu mai făcuse înainte.

"Nici Bobby Jones, nici altcineva. A participat de mai multe ori la aceste turnee mondiale care l-au dus în Africa, în Asia, în Europa, evident, pe aproape toate continentele, cu excepția Antarcticii, pentru a juca aceste meciuri de expoziție, pentru a răspândi vestea golfului și pentru a introduce golful în țări care nici măcar nu îl cunoscuseră vreodată."

