Vizitele la urgențe legate de astm în SUA au fost cu 17% mai mari decât se așteptau în timpul incendiilor din Canada, potrivit unui nou studiu al CDC

Vizitele la serviciile de urgență pentru astm în Statele Unite au fost cu 17% mai mari decât se așteptau atunci când a avut loc fumul incendiilor de pădure, potrivit unui nou studiu publicat joi de Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA.

Din aprilie până în august, fumul provenit de la incendiile de vegetație din Canada a afectat majoritatea regiunilor învecinate din Statele Unite. În această perioadă, milioane de persoane din SUA s-au aflat sub incidența alertelor privind calitatea aerului, în timp ce fumul a străbătut Midwest și Coasta de Est.

Cercetătorii studiului, de la CDC și de la alte instituții americane, au analizat datele din cadrul Programului național de supraveghere sindromică privind numărul și procentajul vizitelor la serviciile de urgență legate de astm care au avut loc în Statele Unite în zilele cu fum de incendii de vegetație, comparativ cu zilele fără fum de incendii de vegetație, în perioada 30 aprilie - 4 august.

Zilele cu fum de incendiu sălbatic au fost cele în care concentrațiile de particule - un amestec de particule solide și picături de lichid găsite în aer care au în general un diametru de 2,5 micrometri sau mai mic - au declanșat un indice de calitate a aerului de 101 sau mai mare, ceea ce înseamnă că calitatea aerului a fost considerată "nesănătoasă" pentru persoanele cu sensibilitate. Indicele de calitate a aerului este indicele Agenției pentru Protecția Mediului din SUA pentru raportarea calității aerului.

Cercetătorii au constatat că vizitele la serviciile de urgență legate de astm au fost cu 17% mai mari decât se așteptau în cele 19 zile din datele analizate în care a avut loc fumul incendiilor de vegetație în SUA.

Atunci când cercetătorii au analizat datele în diferite regiuni ale țării, au descoperit că regiunea care cuprinde Delaware, Districtul Columbia, Maryland, Pennsylvania, Virginia și Virginia de Vest a cunoscut cinci zile cu fum de incendiu de vegetație, cea mai mare cantitate totală pentru orice regiune.

New Jersey și New York, precum și unele părți din Midwest - Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio și Wisconsin - au înregistrat în total patru zile cu fum de incendiu.

Cercetătorii au constatat că New Jersey și New York au înregistrat cea mai mare creștere a vizitelor la serviciile de urgență asociate cu astmul, au constatat cercetătorii.

"Modificările în ceea ce privește vizitele la departamentul de urgență asociate astmului în timpul și după perioadele de fum de incendiu de pădure pot fi folosite de comunicatorii de sănătate publică, clinicienii, factorii de decizie politică și publicul pentru a monitoriza și reduce expunerea la fum de incendiu de pădure pentru persoanele cu astm", au scris cercetătorii.

În perioada 1-14 iunie, un total de 1.310 vizite la serviciile de urgență asociate astmului au fost identificate înNew York, potrivit unui document separat, publicat de asemenea joi de CDC.

În acel document, cercetătorii de la Departamentul de Sănătate al statului New York și CDC au constatat că, în comparație cu numărul mediu de vizite la departamentul de urgență în perioada 1 - 5 iunie, vizitele la departamentul de urgență asociate astmului din 7 iunie au crescut cu 81,9% la nivelul întregului stat.

"Copiii și persoanele de culoare sau afro-americane nehispanice se confruntă în mod disproporționat cu exacerbări ale astmului care necesită îngrijiri de urgență; evenimentele meteorologice extreme ar putea agrava aceste inegalități în materie de sănătate", au scris cercetătorii în lucrarea lor. "Este esențial ca răspunsurile de sănătate publică să acorde prioritate strategiilor care ajung la aceste populații și promovează echitatea în materie de sănătate."

În ultimele câteva luni, incendiile de vegetație din Canada și din Hawaii au avut un impact semnificativ asupra sănătății.

La începutul acestei luni, secretarul Departamentului de Sănătate și Servicii Umane al SUA, Xavier Becerra, a declarat o urgență de sănătate publică pentru statul Hawaii pentru a aborda impactul incendiilor de vegetație de acolo asupra sănătății.

Calitatea slabă a aerului, cum este cea asociată cu incendiile de vegetație, "cauzează probleme pentru persoanele care suferă de astm sau alergii aproape imediat dacă se află afară pentru o anumită perioadă de timp", a declarat în iunie Dr. Aida Capo, pneumolog la Hackensack Meridian Palisades Medical Center din New Jersey.

"Acest aer este deosebit de periculos pentru cei foarte tineri, pentru persoanele în vârstă și pentru femeile însărcinate. Așa că este recomandat ca acestea să nu petreacă timp afară", a spus ea.

Pentru persoanele cu astm, alergii sau probleme cardiace care ar putea fi nevoite să iasă afară, "una dintre recomandările pentru persoanele care suferă de astm este să folosească inhalatorul de salvare cu 15 minute înainte de a ieși afară în acest tip de calitate a aerului", a spus Capo. "Dacă aveți orice tip de boală - fie că este vorba de astm, alergie sau cardiovasculară -, dacă sunteți sub tratament și aveți un medic și dacă vă folosiți medicamentele, vă puteți diminua riscul de agravare a bolii în acest tip de calitate a aerului".

Jen Christensen de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com