Victoria de la Madrid Open este "cea mai bună săptămână din viața mea", spune Carlos Alcaraz, o senzație a tenisului de 19 ani

Spaniolul în vârstă de 19 ani a devenit cel mai important jucător de tenis după ce a câștigat două titluri de Masters 1000 în ultimele câteva luni, cel mai recent fiind cel de duminică, de la Madrid.

Alcaraz l-a învins pe campionul în exercițiu Alexander Zverev cu 6-3 6-1 în finala Madrid Open, încheind un turneu categoric, după ce îi învinsese deja pe Rafael Nadal și Novak Djokovic în tururile anterioare.

Acesta este al patrulea titlu al tânărului spaniol din acest an - inclusiv victoria de la Miami Open din aprilie - și va urca pe locul 6 în clasamentul mondial, cel mai înalt din carieră.

După ce a câștigat turneul pe zgură la doar câteva săptămâni distanță de cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului - Roland Garros - numele lui Alcaraz se numără printre favoriții care vor lupta pentru titlu.

Și vorbind pentru CNN Sport după "cea mai bună săptămână din viața mea", jucând "un tenis incredibil", Alcaraz nu exclude posibilitatea de a ridica primul său Grand Slam peste câteva săptămâni.

"Aș spune că sunt unul dintre jucătorii favoriți pentru a câștiga Roland Garros, cu statisticile și toate celelalte, dar știu că va fi foarte, foarte dificil să câștig Roland Garros", a declarat Alcaraz pentru Don Riddell de la CNN.

"Sunt o mulțime de jucători mari - Rafa, Djokovic - cei mai buni jucători din lume vor juca acolo. Dar cred că sunt pregătit să fac rezultate bune la Roland Garros și sunt pregătit să câștig Roland Garros."

Favorit acasă

Anul trecut, Alcaraz se afla pe locul 120 în lume și a pierdut în fața lui Nadal în turul al doilea la Madrid Open.

Dar, cu 12 luni înainte, a învins doi dintre cei mai mari jucători pe care i-a văzut tenisul vreodată, impunându-se ca o forță de luat în seamă.

Învingându-i pe Nadal, Djokovic și Zverev, Alcaraz a devenit primul jucător de la David Nalbandian, în 2007, care a învins trei jucători de top patru la un singur turneu Masters 1000.

Având în vedere ascensiunea sa rapidă și caracterul aparent imperturbabil, se pare că nervii nu sunt o problemă pentru Alcaraz. Cu toate acestea, el spune că nu este așa.

"Am emoții, dar încerc să gestionez nervii mai bine decât celălalt și încerc să fac în așa fel încât adversarul să nu vadă că sunt nervos", explică el. "Dar, credeți-mă, am nervi, foarte mulți nervi".

Susținut de publicul de acasă duminică, în finală, Alcaraz a dominat în fața lui Zverev, zburând pe teren în timp ce își dezmințea vârsta și experiența pe o scenă uriașă.

Ca cineva care obișnuia să urmărească turneul când era copil, Madrid Open a avut o semnificație și mai mare pentru Alcaraz.

Iar realizările sale din ultimele câteva luni nu s-au instalat încă pentru tânărul star.

"Adică, totul a venit atât de repede, două titluri Masters 1000 - unul pe hard, unul pe zgură", a spus el.

"Deci, dacă la începutul sezonului, cineva mi-a spus că voi realiza aceste turnee - și Barcelona, de asemenea - nu am crezut, nu l-am crezut. Pentru mine, nu știu ce să spun despre o lună incredibilă pentru mine."

Iar presiunea de a fi cel mai mare nume din tenis în acest moment nu îl descurajează pe Alcaraz.

"Este bine că toată lumea vorbește despre tine și că se va uita la meciul tău. Pentru mine, este destul de bine. Dar îmi dă multă putere să joc pe cele mai bune stadioane împotriva celor mai buni jucători din lume. Așa că, pentru mine, este destul de mișto".

"O rușine absolută

Deși a fost învins în finală, Zverev, numărul 3 mondial, a fost plin de laude la adresa lui Alcaraz.

Germanul l-a numit pe spaniol "cel mai bun jucător din lume", după ce l-a udat cu șampanie în timpul ceremoniei de decernare a trofeului.

Cu toate acestea, Zverev a criticat circuitul ATP pentru că a programat meciuri până târziu în noapte în timpul Madrid Open, spunând că, deși nu a "vrut să-i ia nimic" lui Alacaraz, acesta ar fi avut performanțe mai bune dacă jucătorii ar fi avut mai mult timp de odihnă.

"Munca ATP a fost o rușine absolută în această săptămână", a spus Zverev. "Să joci o finală împotriva lui Carlos Alcaraz, care pentru mine este cel mai bun jucător din lume în acest moment, într-un turneu Masters 1000... este dificil. Nu am avut nicio coordonare astăzi. Nu am avut coordonare la serviciu, nu am avut coordonare la loviturile de fond. Am ratat două lovituri aeriene care erau foarte ușoare, pentru că văd mingea și totul se mișcă în ochii mei.

"Am întârziat un pic tot timpul. Primul meu pas nu a fost atât de rapid. Dacă joci cu cei mai buni jucători din lume, trebuie să fii la maxim. În caz contrar, nu vei avea nicio șansă. Astăzi, nu am avut nicio șansă".

El a continuat: "Cred că toți am stat până târziu, poate că toți am petrecut uneori, dar dacă stai până la 4 dimineața, a doua zi ești mort. Eu am jucat a doua zi. Dacă o faci din nou, a doua zi, până la 5 dimineața, îți va fi greu să fii măcar treaz.

"Nu vreau să îi iau nimic (lui Carlos)", a spus Zverev. "Mă simt trist pentru finala pe care am jucat-o, pentru că ar fi putut fi un meci foarte bun. Ar fi putut fi un meci grozav.

"Asta îndepărtează sportul de tenis. Toată lumea a vrut să vadă o mare luptă. Toată lumea a vrut să vadă un tenis de nivel înalt. Dar sunt și eu om. Nu sunt un robot. Nu pot. Pur și simplu nu pot fi la nivelul meu când se întâmplă asta în fiecare seară".

Sursa: edition.cnn.com