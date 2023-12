Poveste evidențiată

Venus Williams o învinge pe sora Serena la Indian Wells

Venus o învinge pe Serena cu 6-3 6-4 în turul al treilea

Serena s-a chinuit la serviciu și a comis 31 de erori neforțate

Serena conduce în continuare în meciurile directe cu 17-12

O mătușă, da, dar Venus jucătoarea de tenis a pus deoparte sentimentele de dragoste de familie pentru a câștiga 6-3 6-4 în sesiunea de noapte luni în deșertul californian, servind bine în cea mai mare parte și subliniind modul în care Serena își găsește din nou drumul în turneu, deoarece combină maternitatea cu cerințele sportului profesionist.

A fost prima victorie a lui Venus împotriva recordului Serena, câștigătoare a 23 de Grand Slam-uri, în ultimele patru întâlniri, dar Serena conduce în continuare în confruntările directe cu 17-12. A fost, de asemenea, primul lor duel la Indian Wells, la 17 ani după ce Venus s-a retras din semifinala lor din cauza unei accidentări la genunchi.

Acest lucru a declanșat scene urâte, tatăl lor, Richard, spunând că a fost abuzat rasial de fani atunci când Serena a jucat - și a câștigat - finala împotriva lui Kim Clijsters. Belgianca Clijsters a părut să fie favorita fanilor în acea zi, în ciuda faptului că frații au crescut în apropiere, în suburbia Compton din Los Angeles.

Serena nu s-a mai întors la Indian Wells până în 2015, iar Venus nu a revenit decât un an mai târziu.

Întrebată dacă faptul că a jucat luni a adus o încheiere pentru ceea ce s-a întâmplat în 2001, Venus, de șapte ori campioană de Grand Slam, a răspuns: "Nu, nu, nu: "Nu mi-a trecut niciodată prin minte".

Dar Venus, în vârstă de 37 de ani, s-a gândit la ceea ce a făcut diferența între surorile de pe teren în turul al treilea, cea mai timpurie bătălie din turneu de când s-au întâlnit în turul al doilea la Australian Open 1998, deoarece Serena este acum neclasificată.

"Am avut câteva meciuri în plus", a declarat Venus reporterilor. "Chiar dacă nu am jucat chiar atât de mult anul acesta, meciurile din ultimul an contează".

Nimeni nu ar contesta acest lucru.

După ce Venus a salvat mingi de break în primele două game-uri de serviciu, și-a intrat în ritm pe serviciu și a făcut break pentru 4-2.

Momentul a rămas cu Venus și a luat un avans de 5-2 în al doilea, dar s-a chinuit să închidă meciul. Totuși, a salvat o minge de break la 5-4 cu un serviciu puternic în corp, în timp ce un alt serviciu mare i-a asigurat victoria la a doua minge de meci. Serena este renumită pentru unele dintre revenirile sale, dar Venus a rezistat cu adevărat.

Surorile - ca întotdeauna - au făcut un schimb de îmbrățișări la fileu.

Serena a câștigat doar jumătate din punctele de serviciu în total - procentul este mult, mult mai mare atunci când serviciul și jocul ei funcționează, chiar și împotriva lui Venus - și a comis 31 de erori neforțate, alături de 22 de lovituri câștigătoare. Ea s-a plâns că a ratat lovituri pe care a spus că le-ar fi făcut de 10 ori din 10 la antrenament.

Între timp, Venus a fost cea mai solidă, reușind 19 lovituri câștigătoare și 21 de erori neforțate în condițiile dificile de la Indian Wells, unde mingile zbârnâie prin aer, dar apoi sunt temperate de un teren greu și lent.

"Cu siguranță nu este mai puțin dezamăgitor", a declarat Serena în timp ce reflecta asupra înfrângerii. "Mi-aș dori să fie, dar nu este. Dar, din nou, mi-aș dori să nu fie. Atunci nu aș fi cine sunt. Da, așa că mai am un drum lung de parcurs și aștept cu nerăbdare călătoria."

Urmează Miami pentru Serena

"Mă voi pregăti pentru (următorul meu turneu)", a adăugat Serena, rezidentă în Florida, care va participa la unul dintre evenimentele sale preferate, Miami Open, la sfârșitul acestei luni. "Am multe de îmbunătățit. Este bine că nu trebuie să spun că acesta este cel mai bun tenis pe care l-am jucat vreodată și că am pierdut. Spațiul meu de îmbunătățire este incredibil.

"Așa că trebuie doar să continui să spun că la fiecare turneu obiectivul meu este doar să fiu mai bună decât la ultimul și nu vreau - cu siguranță nu vreau să dau înapoi. Vreau doar să continui să merg înainte. Cred că atâta timp cât pot face asta, voi continua să devin mai bună."

Venus încă trebuie să meargă înainte la Indian Wells, în timp ce multe dintre confruntările lor anterioare au avut loc în finale și, astfel, ar fi văzut învingătoarea ridicând trofeul. Așa a fost cazul când s-au confruntat ultima dată la Australian Open 2017, Serena impunându-se în primele etape ale sarcinii.

Astfel, Venus nu a stat cu gândul la victoria de luni.

"Sincer, trebuie să mă concentrez pentru următorul meci", a spus Venus, care joacă marți cu Anastasija Sevastova, cap de serie numărul 21. "Joc cu o jucătoare complet diferită, noi provocări. Chiar mă resetam deja, pentru că turneul este departe de a se fi terminat."

Este pentru Serena, dar cu siguranță se va regăsi în curând într-un mediu familiar - fazele finale ale turneelor - destul de curând.

