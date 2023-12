Venus Williams, "entuziasmată" de includerea sa neașteptată la dublu mixt la Wimbledon

Jucătorul de 42 de ani nu a mai jucat în competiție de aproape un an, dar a făcut echipă cu Jamie Murray, fratele lui Andy Murray, de trei ori campion de Grand Slam, pentru a concura la dublu mixt.

Venus își exprimase anterior că nu va participa în această săptămână, dar a solicitat în ultimul moment o intrare de tip wild-card împreună cu Murray, iar perechea a fost apoi anunțată miercuri pe tabloul de dublu mixt.

Populara pereche, încurajată de public, s-a surprins chiar și pe sine însăși când i-a învins vineri pe Alicja Rosolska și Michael Venus cu 6-3 6-7(7) 6-3.

"Nu aveam niciun plan să joc. Am văzut iarba și m-am entuziasmat", a declarat Williams.

"Am fost la French Open, este un eveniment frumos, dar inima mea nu a bătut la fel. Nu că aș fi putut juca, dar ... Nu aveam niciun plan. De aceea l-am rugat (pe Murray) în ultimul moment".

Wimbledon, "prioritate

În cariera sa, Williams a câștigat de cinci ori titlul la Wimbledon la simplu feminin și de șase ori la dublu, dar nu a reușit niciodată să aibă succes la dublu mixt - a pierdut finala în 2006.

Partenerul ei, Murray, a câștigat cinci titluri la dublu mixt, inclusiv două la Wimbledon, în 2007 și 2017.

Perechea a părut să se potrivească vineri, Murray dominând cu serviciul său, iar Venus fiind ascuțită la fileu.

"Este unul dintre singurele pe care nu le-am câștigat, așa că, de obicei, pun un pic mai multă prioritate aici", a adăugat Williams.

La fel ca sora ei, Serena Williams, de 23 de ori campioană de Mare Șlem, există sentimentul că aceasta ar putea fi una dintre ultimele dăți când suporterii o vor putea vedea pe Venus la Wimbledon. Williams, în vârstă de 40 de ani, a pierdut marți, în primul tur, în fața franțuzoaicei Harmony Tan.

Dar, deși nu se așteaptă să câștige fiecare meci, ea spune că este fericită să concureze din nou la cel mai înalt nivel.

"A fost cu siguranță super în ultimul moment. Doar inspirată de Serena. Așa cum am spus, a fost uimitor. Am fost atât de fericită că am avut atât de mult ajutor astăzi", a spus ea.

Cele două vor înfrunta acum perechea britanică Alicia Barnett și Jonny O'Mara în optimi, duminică.

