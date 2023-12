Vedetele internaționale din NBA pun stăpânire pe campionat, iar acesta ar putea fi doar începutul

Departe de strălucirea și farmecul în care își etalează numeroasele abilități, Nikola Jokic primește trofeul acordat celui mai valoros jucător (MVP) din National Basketball Association(NBA) în fața unui grajd de cai din țara sa natală.

După un nou an dominant, Jokic a fost desemnat MVP pentru al doilea sezon consecutiv, devenind astfel al 15-lea jucător din istoria NBA care câștigă de mai multe ori titlul de MVP.

În tinerețe, Jokic spune că nu a visat niciodată nici măcar să practice sportul în care a ajuns să exceleze; era prea ocupat să curețe grajdurile.

"Făceam curățenie în boxe. Curățam caii. La acea vârstă, nu mă gândeam deloc la baschet, nu am de gând să mint."

Să trecem rapid la 2022 și Jokic a ajuns să miroasă a trandafiri după ce marele om în vârstă de 27 de ani a devenit al doilea jucător la rând care a câștigat-o în sezoane succesive, după superstarul de la Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo în 2018-19 și 2019-20.

Poate și mai semnificativ, acesta continuă, de asemenea, o serie de câștigători non-americani ai celui mai important premiu individual din baschet și traiectoria ascendentă a unei noi generații de vedete internaționale în NBA.

Un vis

Înainte ca Antetokounmpo să câștige primul său titlu de MVP în 2019, a existat o pauză de 12 ani de când un jucător internațional nu câștigase prestigiosul premiu, când germanul Dirk Nowitzki a făcut acest lucru ca membru al echipei Dallas Mavericks în 2006-2007.

Pe lângă Nowitzki, Jokic și Antetokounmpo, singurii jucători născuți în afara Americii care au mai câștigat premiul MVP sunt nigerianul Hakeem Olajuwon, canadianul Steve Nash și Tim Duncan din Insulele Virgine americane (deși Duncan este cetățean american și a reprezentat SUA în meciurile internaționale, NBA îl consideră jucător internațional).

Cu toate acestea, topul celor mai buni trei din acest an pentru prestigiosul trofeu Maurice Podoloff a fost o afacere exclusiv internațională, Jokic devansându-i pe Antetokounmpo și pe pivotul Joel Embiid de la Philadelphia 76ers. Este pentru prima dată când topul trei al voturilor pentru MVP a fost compus din jucători exclusiv internaționali.

Într-o ligă alcătuită în principal din vedete americane, faptul că un sârb, un grec și un camerunez sunt cei mai buni jucători ai ligii reprezintă un moment de referință pentru NBA.

Niciodată până acum nu a existat o asemenea concentrare de vedete internaționale în NBA. La meciul All-Star din acest an, au fost șapte jucători născuți în străinătate; în urmă cu 30 de ani, erau doar doi.

În primul sezon al ligii, în 1946/47, erau cinci jucători internaționali în ligă. La începutul acestui sezon, existau 109 din 39 de țări.

Fostul comisar al NBA, David Stern, a sesizat potențialul de expansiune globală și oportunitatea ca acest sport să își extindă granițele.

"Este visul lui David Stern", a declarat antrenorul echipei 76ers, Doc Rivers. "Este un joc mondial. Nu mai este doar 'noi', indiferent ce înseamnă noi. Este un joc mondial și acesta este un lucru bun".

Combinată cu influența lui Dražen Petrović și Arvydas Sabonis - doi jucători europeni care au avut cariere de succes în NBA în anii 1990 și care sunt considerați pionieri în eliminarea barierei spre SUA pentru mulți jucători internaționali care au venit după ei - liga a devenit un obiectiv realist pentru mulți. De fapt, fiul lui Sabonis, Domantas, este un atacant All-Star care joacă în prezent pentru Sacramento Kings.

Având în vedere că în întreaga lume au apărut birouri ale ligii și că acest sport a devenit din ce în ce mai popular în multe țări, poate că nu este surprinzător faptul că a existat un aflux de vedete internaționale - și este demn de remarcat faptul că 11 din ultimele 27 de selecții nr. 1 în NBA s-au născut în afara SUA.

Un prim val?

Alături de finaliștii internaționali MVP din acest an se află poate următorul jucător european care va candida la acest premiu: Luka Doncic.

Fundașul sloven de la Dallas Mavericks se bucură de încă un sezon de dezvoltare extraordinară.

Începătorul anului 2019 - pe lângă faptul că a fost campion al Euroligii și MVP cu Real Madrid la vârsta de 18 ani - i-a târât aproape de unul singur pe Mavs în playoff și în playoff până acum. Și în timp ce începutul său lent de sezon l-a scos din cursa pentru premiul din acest an, el va fi cu siguranță în competiție în anii următori.

Se poate spune că Doncic, la fel ca Jokic, Antetokounmpo și Embiid, beneficiază de faptul că sunt singurii jucători din NBA din țările lor respective, dominând lumina reflectoarelor, în timp ce omologii lor din SUA vor trebui să se lupte pentru atenție.

Jokic este confortabil cel mai mare nume din baschetul sârbesc; Giannis Antetokounmpo - și cei doi frați ai săi, Francis și Thanasis - domină peisajul NBA din Grecia, iar Doncic este vedeta baschetului sloven.

Potrivit NBA, pe canalele de socializare ale NBA Europe, conținutul în care apare Antetokounmpo are o performanță cu 100% mai bună decât media postărilor, în timp ce conținutul lui Jokic are o performanță cu 10% mai bună.

Efectele de propagare ale acestui aflux de vedete, cu tineri baschetbaliști care văd în acest sport o potențială cale de carieră, reprezintă punctul de sprijin de care NBA ar putea avea nevoie pentru a se dezvolta și mai mult cu următoarea generație.

Cu academiile de baschet înființate în întreaga lume - fie de către jucători, fie de către liga însăși - cine poate spune că următorul Jokic ar putea fi chiar după colț?

"Dacă nu sunt eu, atunci cine este?" a explicat Jokic atunci când a fost întrebat dacă se consideră un jucător cu șanse mici de a juca în NBA.

"În niciun caz nu aș fi venit în NBA și aș fi jucat baschet din... din acest grajd, practic, iar acum joc baschet în cea mai bună ligă din lume și joc la un nivel înalt".

Având în vedere că unii dintre cei mai faimoși jucători de baschet se apropie de finalul carierei - LeBron James are 37 de ani, Kevin Durant are 33 de ani, iar Steph Curry are 34 de ani - ar putea exista și mai mult spațiu pentru o nouă generație de tineri jucători internaționali care să preia mantia de fețe ale ligii.

Și, deși vor avea de înfruntat concurența talentelor autohtone din SUA, precum Trae Young, Ja Morant, Jayson Tatum și Zion Williamson, NBA ar putea primi un aflux complet nou de jucători, pe măsură ce liga își consolidează statutul global.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com