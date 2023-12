Poveste evidențiată

Valentino Rossi a ieșit la iveală în haosul italian de la MotoGP

Jorge Lorenzo a câștigat cursa italiană de MotoGP cu doar 0,019 secunde

Favoritul publicului, Valentino Rossi, a fost nevoit să se retragă în turul opt

Andrea Iannone se alătură lui Lorenzo și Marquez pe podium

Deși marea majoritate a celor 100.000 de spectatori care au asistat la eveniment își doreau o victorie a lui Valentino Rossi, nu a fost ziua italianului; Jorge Lorenzo a obținut a treia victorie a sezonului, extinzându-și avansul în campionat pe terenul lui "The Doctor".

Triumful lui Lorenzo a fost asigurat cu doar 0,019 secunde față de rivalul Marc Marquez, care nu a putut să-l împiedice pe colegul său spaniol să-i prindă urma și să-l devanseze.

Pilotul Ducati Iannone, care avea ceva de demonstrat, a luptat din greu cu coechipierul Andrea Dovizioso - în cele din urmă a ocupat locul al treilea și a depășit cea mai mare viteză înregistrată vreodată de o motocicletă MotoGP, o viteză de 354 km/h (220mph).

Un preambul de consecință

Pregătirea reuniunii de cursă a fost demnă de o nuvelă. După anunțul lui Lorenzo că părăsește Yamaha pentru Ducati în sezonul următor, paddock-ul aștepta ca caruselul rezultat să se oprească.

În cele din urmă, Maverick Viñales a confirmat mutarea sa mult așteptată de la Suzuki pentru a deveni coechipierul lui Rossi.

Iannone, între timp, îi va face loc lui Lorenzo la Ducati, înlocuindu-l pe Viñales la Suzuki.

Mutările, anunțate în timp ce motocicletele erau scoase din camioanele echipelor pe circuitul de la Mugello, au adăugat condimente unei sesiuni de calificări fără suflu.

Până la final se părea că Viñales va obține pole position-ul, înainte ca un tur de foc al lui Rossi să-l împingă pe veteran pe primul loc. Tribunele înghesuite în jurul acestui circuit idilic au izbucnit într-o bucurie delirantă.

Evenimentul principal

La început, și cursa a părut ca și cum ar fi fost scrisă de scenaristul personal al lui Rossi. Dar lucrurile au stat altfel și, ca întotdeauna, inevitabila problemă a fost Lorenzo.

Yamaha campionului mondial a scuipat cu venin din a doua linie a grilei de start, ajungând la primul viraj în frunte.

Viñales, în schimb, a avut un start dezastruos și s-a trezit coborât pe locul 11, după o problemă cu sistemul electronic al motocicletei sale.

Rossi, încurajat de o mulțime partizană, a ținut pasul cu Lorenzo - cele două motociclete rupându-se printre norii de fum galben emanat de fanii favoritului de acasă.

Dar un fum de un alt fel a semnalat sfârșitul cursei italianului.

În turul opt, acesta a început să scuipe de pe motocicleta sa și, spre consternarea majorității celor prezenți, Rossi și-a scos Yamaha de pe pistă.

Când a ajuns în cele din urmă înapoi la boxe, făcând autostopul pe un scuter, a intrat abătut în garajul echipei, cu viziera lăsată în jos.

Spectacolul continuă

Întors pe pistă, Lorenzo era urmărit de un alt dușman al lui Rossi, Marquez de la Honda.

Lupta dintre cei doi iberici a fost urmată de o afacere la fel de încărcată între cele două Ducati.

Dar Iannone a deplâns lupta cu coechipierul său, care a pierdut timp: "Ne-am depășit reciproc de câteva ori și am pierdut puțin timp; după ce l-am depășit însă nu mai aveam nicio șansă de a-i prinde pe cei doi din față".

Iar Dovizioso, al cărui noroc l-a părăsit în repetate rânduri în acest sezon, s-a plâns de o problemă dureroasă la o pompă de braț.

"La jumătatea cursei am avut o problemă cu pompa brațului la brațul drept și mi-am pierdut o mare parte din putere", a declarat Dovizioso. "Acest lucru m-a forțat să scad ritmul, dar mai ales m-a făcut să fac câteva erori".

Cu trei tururi înainte de final, Marquez a atacat și a condus pentru scurt timp.

Lorenzo a ripostat, reluând primul loc, dar în ultimul tur, o depășire îndrăzneață a tânărului l-a făcut pe acesta să conducă în ultimul viraj.

În mod incredibil, a rămas o ultimă întorsătură: Lorenzo s-a prins în urma lui Marquez și l-a devansat la linia de sosire, doar 0,019 secunde despărțindu-i pe cei doi.

Reacție

"Am făcut cea mai bună cursă pe care o puteam face astăzi - chiar am încercat totul." Marquez a suspinat. "Mi-am asumat mai multe riscuri în încercarea de a câștiga, dar pe ultima linie dreaptă Jorge m-a luat prin surprindere. Acum trebuie să continuăm să lucrăm la accelerație, pentru că încă ne lipsește un pic la acest capitol."

Un Lorenzo epuizat a vorbit despre neîncrederea sa de a-l învinge pe Honda: "Am încercat să evadez, împingând atât de mult la schimbările de direcție și am consumat multă energie și m-am gândit că poate nu am avut suficient pentru a mă lupta cu Marc pentru victorie", a declarat el după cursă.

"Poate că el a economisit mai multă energie și a fost mai puternic la final, dar norocul meu a fost motorul de data aceasta. Astăzi, dacă m-aș fi luptat cu Rossi sau Iannone, nu aș fi câștigat, a fost o luptă nebună."

Deși în mod clar devastat de faptul că a pierdut din cauza unei probleme mecanice, Rossi a fost filozofic. "Lucrul pozitiv este că am fost competitiv pe parcursul întregului weekend și am fost puternic", a declarat el reporterilor. "Aș fi putut lupta pentru victorie".

Urmează Catalunya. Unul dintre circuitele preferate ale lui Rossi, este, de asemenea, o cursă de casă pentru Marquez. Așteptați-vă la mai multe focuri de artificii pe pistă și în afara ei.

Care este pontul tău pentru următorul Mare Premiu? Spuneți-vă părerea pe pagina de Facebook a CNN Sport.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com