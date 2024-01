US Soccer este de acord cu un acord privind egalitatea de salarizare

US Soccer, conform acordurilor, va deveni "prima federație din lume care va egaliza premiile în bani de la Cupa Mondială FIFA" acordate echipelor pentru participarea la Cupa Mondială.

"Acesta este un moment cu adevărat istoric", a declarat miercuri, într-o declarație, președintele US Soccer, Cindy Parlow Cone. "Aceste acorduri au schimbat jocul pentru totdeauna aici, în Statele Unite, și au potențialul de a schimba jocul în întreaga lume".

Cone a adăugat: "US Soccer și jucătorii USWNT și USMNT și-au resetat relația cu aceste noi acorduri și ne conduc spre o nouă fază incredibil de interesantă de creștere și colaborare reciprocă, în timp ce ne continuăm misiunea de a deveni sportul preeminent din Statele Unite."

Ca parte a acordului, US Soccer va împărți o parte din "veniturile obținute din transmisiuni, parteneriate și sponsorizări, cu o cotă de 50/50 din această cotă împărțită în mod egal între USWNT și USMNT".

"Au spus că nu este posibil să existe o remunerație egală pentru bărbați și femei, dar asta nu ne-a oprit și am mers mai departe și am realizat-o", a declarat Walker Zimmerman, membru al grupului de conducere al USNSTPA.

"Sperăm că acest lucru îi va trezi și pe alții la necesitatea acestui tip de schimbare și va inspira FIFA și pe alții din întreaga lume să se îndrepte în aceeași direcție", a adăugat Zimmerman.

Acordul cuprinde și alte domenii, cum ar fi îngrijirea copiilor, concediul parental, invaliditatea pe termen scurt, afectarea sănătății mintale, călătoriile și calitatea egală a locurilor și a suprafețelor de joc de pe teren.

"Sperăm că acest acord și realizările sale istorice, nu doar în ceea ce privește asigurarea egalității de remunerare, ci și în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de antrenament și de joc pentru jucătoarele din echipa națională, vor servi în mod similar drept bază pentru creșterea continuă a fotbalului feminin atât în Statele Unite, cât și în străinătate", a declarat Becky Sauerbrunn, jucătoare a USWNT și președinte al USWNTPA.

Actrița Jessica Chastain a scris pe Twitter "Gooooooal!" după ce anunțul a fost făcut public, reflectând starea de spirit a multora pe rețelele de socializare.

La începutul acestui an, US Soccer și USWNT au ajuns la un acord pentru a pune capăt unei dispute privind egalitatea de remunerare care datează din martie 2019, când USWNT a intentat un proces de discriminare de gen împotriva US Soccer.

Ca parte a acordului, US Soccer a plătit 22 de milioane de dolari jucătoarelor în acest caz, precum și alte 2 milioane de dolari într-un cont "pentru a beneficia de jucătoarele USWNT în obiectivele lor post-carieră și în eforturile caritabile legate de fotbalul feminin și de fete", potrivit unei declarații comune a US Soccer și USWNT.

Anunțul de miercuri privind egalitatea salarială vine cu șase luni înainte ca USMNT să participe la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, care va începe la 21 noiembrie.

